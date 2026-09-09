Справжні сонечка з хвостом: 7 порід собак із найжиттєрадіснішим характером

7 порід собак із найвеселішим і найдоброзичливішим характером

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Деякі собаки здатні покращити настрій самою своєю присутністю. Ветеринари та фахівці з поведінки тварин назвали породи, які вирізняються особливо життєрадісним, товариським і ласкавим характером.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Ветеринарна лікарка Ніта Васудеван пояснює, що собаки добре відчувають емоційний стан людей і відповідають на нього увагою та прихильністю. Спілкування з домашніми улюбленцями також може сприяти вивільненню окситоцину й серотоніну, пов’язаних із гарним самопочуттям.

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Бішон-фризе

Пухнасті бішон-фризе відомі веселою та доброзичливою вдачею. Вони полюбляють спілкування, охоче граються та зазвичай легко знаходять спільну мову не лише зі своєю родиною, а й з незнайомцями.

Фахівчиня з поведінки собак Сара Руттен описує представників породи як жвавих і товариських тварин, яким особливо важливо бути поруч із людьми. Ще одна їхня особливість — шерсть, яка мало линяє.

Аляскинський маламут

За потужною зовнішністю маламута ховається грайливий та емоційний характер. Цих собак виводили для важкої роботи, тому вони витривалі, активні та потребують значних фізичних навантажень.

За словами експертів, за достатньої активності маламути можуть бути ласкавими, кумедними й дуже комунікабельними компаньйонами.

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Французький бульдог

Французькі бульдоги люблять веселощі та часто влаштовують кумедні витівки. Водночас вони сильно прив’язуються до членів родини й прагнуть проводити якомога більше часу поруч із господарями.

Ці собаки охоче шукають фізичного контакту та можуть годинами перебувати біля людини, якщо їм це дозволяють.

Бедлінгтон-тер’єр

Схожий зовні на маленьке ягня бедлінгтон-тер’єр вирізняється більш спокійним темпераментом, ніж багато інших тер’єрів. Фахівці описують цих собак як упевнених, веселих і відданих.

Завдяки врівноваженій вдачі вони здатні пристосовуватися до різних умов життя, залишаючись доброзичливими компаньйонами.

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Папійон

Невеликі папійони мають енергійний характер, який значно перевершує їхні скромні розміри. Вони допитливі, товариські, люблять досліджувати навколишній світ і сильно прив’язуються до своїх людей.

Крім того, папійони розумні та добре піддаються дресируванню. Попри тендітну зовнішність, представники цієї породи досить спортивні й активні.

Бернський зенненхунд

Великі розміри бернського зенненхунда можуть справляти серйозне враження, однак характер у цих собак значно м’якший. Дресирувальниця Ешлі Рілі описує їх як відданих, ніжних і ласкавих.

Бернські зенненхунди люблять проводити час із родиною, добре ставляться до дітей і зазвичай ладнають з іншими собаками. Саме поєднання значних розмірів із добродушною вдачею робить їх особливо приємними сімейними компаньйонами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що собаки демонструють прихильність не лише вилянням хвоста, облизуванням чи радісним вітанням. Один незвичайний знак любові можна побачити, коли улюбленець міцно засинає.

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