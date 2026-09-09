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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Тоня Матвієнко вперше за тривалий час показалась із батьком, на якого схожа як дві краплі води

Артистка побувала з рідною людиною в особливому місці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше за тривалий час показалась із батьком, художником та мистецтвознавцем Петром Гончаром.

Виконавиця походить із родини митців. Мама артистки — легендарна співачка Ніна Матвієнко, батько та дідусь — художники. І от Тоня Матвієнко зустрілась із татом та побувала з ним в особливому місці. Зокрема, вони завітали на виставку «Іванів ковчег» до музею імені Івана Гончара — дідуся співачки.

Тоня Матвієнко говорить, що для неї це було неабияк важливо. Зокрема, на виставці вона згадала картини, які бачила в дитинстві, а в пам’яті виринули теплі спогади. Тим часом тато провів для співачки екскурсію.

Тоня Матвієнко з батьком / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з батьком / © instagram.com/tonya_matvienko

«Завітала на виставку "Іванів ковчег", де тато особисто провів мені екскурсію. Навіть пригадала картини, які бачила в дитинстві! Є речі, які назавжди залишаються в памʼяті та серці», — ділиться артистка.

Тим часом користувачі у коментарях зазначили, що Тоня — просто копія свого батька. Та й сама співачка не приховує їхньої схожості: «Тепер ви будете знати, на кого я схожа».

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про дітей українських зірок, які схожі на батьків як дві краплі води. У деяких настільки однакові риси обличчя, що їх просто не відрізнити.

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