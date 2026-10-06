Ветеринарка назвала 5 порід собак, яких сама ніколи б не завела: у чому причина

5 порід собак, яких ветеринарка не стала б заводити / © pixabay.com

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Перед появою собаки в домі варто враховувати не лише зовнішність чи популярність породи. Різні собаки мають свої потреби у фізичній активності та догляді, а деякі породи також схильні до певних проблем зі здоров’ям.

Про це повідомило видання Express.

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Ветеринарка з Техасу докторка Рейчел Сіу назвала п’ять порід і типів собак, яких особисто не хотіла б заводити. Вона пояснила, які особливості потенційним власникам варто врахувати перед таким рішенням.

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Першими у списку опинилися хаскі. За словами ветеринарки, це красиві, розумні та активні собаки, однак як робочій породі їм потрібні постійне навантаження і заняття. Сіу визнала, що сама не змогла б приділяти хаскі достатньо уваги. Крім того, ці собаки сильно линяють і краще почуваються у прохолоднішому кліматі.

Ще одна порода — такса. Ветеринарка назвала цих собак милими та незвичайними, але звернула увагу на їхню схильність до захворювань міжхребцевих дисків. Через особливу будову тіла власникам доводиться стежити, щоб такси не стрибали з високих поверхонь. У важких випадках проблеми зі спиною можуть потребувати дорогого хірургічного лікування.

До переліку також потрапив німецький дог. Головною причиною Сіу назвала коротку тривалість життя цих великих собак. За її словами, вони дуже швидко ростуть і можуть доволі рано зіткнутися з проблемами зі здоров’ям.

Ветеринарка також не стала б заводити дудла — помісь пуделя з іншою породою. Таких собак часто вважають гіпоалергенними, такими, що майже не линяють і не потребують складного догляду. Однак Сіу наголосила, що на практиці це не завжди так: деякі дудли линяють, а їхня шерсть потребує ретельного догляду, щоб не утворювалися болючі ковтуни. Крім того, серед таких собак вона зустрічала тварин із серйозними поведінковими проблемами.

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Останніми у списку стали бульдоги та інші брахіцефальні породи з укороченою мордою. За словами ветеринарки, вони можуть мати труднощі з диханням через особливості будови дихальних шляхів. Такі собаки також схильні до проблем із хребтом та алергій.

Нагадаємо, раніше ветеринари назвали сім порід собак, які вирізняються впевненістю, але водночас можуть сильно прив’язуватися до господарів та бути ніжними домашніми улюбленцями.

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