Ветеринар назвала 5 пород собак, которых сама бы никогда не завела: в чём причина

5 пород собак, которых ветеринар не стала бы заводить / © pixabay.com

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Прежде чем завести собаку, следует учитывать не только внешний вид или популярность породы. У разных собак разные потребности в физической активности и уходе, а некоторые породы также подвержены определенным проблемам со здоровьем.

Об этом сообщило издание Express.

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Ветеринар из Техаса, доктор Рэйчел Сиу, назвала пять пород и типов собак, которых она лично не хотела бы заводить. Она объяснила, какие особенности следует учесть потенциальным владельцам перед принятием такого решения.

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Первыми в списке оказались хаски. По словам ветеринара, это красивые, умные и активные собаки, однако, как рабочая порода, они нуждаются в постоянной нагрузке и занятиях. Сиу признала, что сама не смогла бы уделять хаски достаточно внимания. Кроме того, эти собаки сильно линяют и лучше чувствуют себя в более прохладном климате.

Еще одна порода — такса. Ветеринар назвала этих собак милыми и необычными, но обратила внимание на их склонность к заболеваниям межпозвоночных дисков. Из-за особенного строения тела владельцам приходится следить за тем, чтобы таксы не прыгали с высоких поверхностей. В тяжелых случаях проблемы со спиной могут потребовать дорогостоящего хирургического лечения.

В список также вошла немецкая дог. Главной причиной Сиу назвала короткую продолжительность жизни этих крупных собак. По её словам, они очень быстро растут и могут довольно рано столкнуться с проблемами со здоровьем.

Ветеринар также не стала бы заводить дудла — помесь пуделя с другой породой. Таких собак часто считают гипоаллергенными, почти не линяющими и не требующими сложного ухода. Однако Сиу подчеркнула, что на практике это не всегда так: некоторые дудлы линяют, а их шерсть требует тщательного ухода, чтобы не образовывались болезненные колтуны. Кроме того, среди таких собак она встречала животных с серьезными поведенческими проблемами.

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Последними в списке оказались бульдоги и другие брахицефальные породы с укороченной мордой. По словам ветеринара, у них могут возникать проблемы с дыханием из-за особенностей строения дыхательных путей. Такие собаки также подвержены проблемам с позвоночником и аллергиям.

Напомним, ранее ветеринары назвали семь пород собак, которые отличаются уверенностью, но в то же время могут сильно привязываться к хозяевам и быть нежными домашними питомцами.

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