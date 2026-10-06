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Ветеринар назвала 5 пород собак, которых сама бы никогда не завела: в чём причина
Красивая внешность собаки ещё не означает, что порода подойдёт конкретной семье. Ветеринар объяснила, почему сама отказалась бы от пяти популярных пород.
Прежде чем завести собаку, следует учитывать не только внешний вид или популярность породы. У разных собак разные потребности в физической активности и уходе, а некоторые породы также подвержены определенным проблемам со здоровьем.
Об этом сообщило издание Express.
Ветеринар из Техаса, доктор Рэйчел Сиу, назвала пять пород и типов собак, которых она лично не хотела бы заводить. Она объяснила, какие особенности следует учесть потенциальным владельцам перед принятием такого решения.
Первыми в списке оказались хаски. По словам ветеринара, это красивые, умные и активные собаки, однако, как рабочая порода, они нуждаются в постоянной нагрузке и занятиях. Сиу признала, что сама не смогла бы уделять хаски достаточно внимания. Кроме того, эти собаки сильно линяют и лучше чувствуют себя в более прохладном климате.
Еще одна порода — такса. Ветеринар назвала этих собак милыми и необычными, но обратила внимание на их склонность к заболеваниям межпозвоночных дисков. Из-за особенного строения тела владельцам приходится следить за тем, чтобы таксы не прыгали с высоких поверхностей. В тяжелых случаях проблемы со спиной могут потребовать дорогостоящего хирургического лечения.
В список также вошла немецкая дог. Главной причиной Сиу назвала короткую продолжительность жизни этих крупных собак. По её словам, они очень быстро растут и могут довольно рано столкнуться с проблемами со здоровьем.
Ветеринар также не стала бы заводить дудла — помесь пуделя с другой породой. Таких собак часто считают гипоаллергенными, почти не линяющими и не требующими сложного ухода. Однако Сиу подчеркнула, что на практике это не всегда так: некоторые дудлы линяют, а их шерсть требует тщательного ухода, чтобы не образовывались болезненные колтуны. Кроме того, среди таких собак она встречала животных с серьезными поведенческими проблемами.
Последними в списке оказались бульдоги и другие брахицефальные породы с укороченной мордой. По словам ветеринара, у них могут возникать проблемы с дыханием из-за особенностей строения дыхательных путей. Такие собаки также подвержены проблемам с позвоночником и аллергиям.
Напомним, ранее ветеринары назвали семь пород собак, которые отличаются уверенностью, но в то же время могут сильно привязываться к хозяевам и быть нежными домашними питомцами.