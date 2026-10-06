Почему кружится голова даже в постели: объяснение врачей

Почему кружится голова в постели / © Фото из открытых источников

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Вам знакома ситуация, когда вы ложитесь в постель, переворачиваетесь на другую сторону, или отклоняете голову назад — и вдруг кажется, будто вся комната начинает резко кружиться? Интенсивное головокружение, которое длится всего несколько секунд, может сильно испугать, особенно если оно повторяется не раз. О причинах таких проблем со здоровьем — рассказываем дальше.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Голова кружится, когда переворачиваетесь в постели: что значит этот неприятный симптом

Головокружение может случаться даже тогда, когда вы меняете положение в постели и переворачиваетесь на другую сторону. Это часто свидетельствует о доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ), а не о скачках давления или нарушении кровообращения в мозге.

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Внутреннее ухо отвечает не только за слух, но и поддержание равновесия. Внутри вестибулярного аппарата расположены три полукруговых канала, заполненные жидкостью, которые реагируют на вращательные движения головы.

В другой зоне содержатся микроскопические кристаллы карбоната кальция — отоконии. В норме они помогают чувствовать гравитацию и линейные ускорения. Но если у вас есть ДППГ, отдельные кристаллы отрываются от своего основания и попадают внутрь одного из полукружных каналов. Когда человек меняет положение головы, эти частицы начинают двигаться и возбуждают жидкость внутри канала.

Мозг получает от уха сигнал о движении, что противоречит зрительной информации от глаз. Результатом этого рассинхрона и становится внезапный приступ головокружения.

Симптомы и причины головокружения

Приступ обычно возникает внезапно и длится менее минуты. Кроме самого чувства головокружения, вы можете ощущать тошноту, рвоту, потерю равновесия и непроизвольные подергивания глаз.

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Точную причину смещения кристаллов получается установить не всегда. Среди возможных причин — возрастные изменения, травмы и удары головы или последствия заболевания внутреннего уха.

Как диагностируют и лечат ДППГ

Для подтверждения диагноза врач проводит специальные позиционные пробы, самая известная из которых — тест Дикса — Холлпайка. Во время процедуры пациента быстро переводят в положение лежа с развернутой и запрокинутой головой, что вызывает контролируемый приступ головокружения.

Особенность лечения доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения состоит в том, что в большинстве случаев оно не нуждается в лекарствах или хирургическом вмешательстве. Пациенту будто бы «ставят на место» кристаллы с помощью специальных движений головой и туловищем.

Под действием силы тяжести смещенные отоконии возвращаются в отдел уха, где они больше не раздражают рецепторы. Проводить такие манипуляции должен только врач.

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Такие внезапные головокружения не влияют на слух и обычно считаются безопасным состоянием. Но за головокружениями может скрываться болезнь. Именно поэтому при таких состояниях нужно сразу идти к врачу.

Если у вас есть такие симптомы, немедленно обратитесь к специалистам:

Острая или нетипичная головная боль;

Боль в груди, одышка или тахикардия;

Двоение в глазах, внезапное ухудшение слуха или зрения;

Расстройства речи, слабость или онемение лица и конечностей;

Потеря сознания или судороги.

Женщина годами игнорировала головную боль: что случилось потом

Напомним, жительница Великобритании по имени Ролстоун годами воспринимала склонность к укачиванию и детские головные боли как привычное явление, не придавая значения даже кратковременным приступам боли после кашля или разговора.

Но в 2021 году после ночной смены женщина потеряла сознание из-за эпилептического приступа. Во время госпитализации медики нашли у нее аномалию строения мозга — мальформацию Киари 1-го типа, при которой часть мозжечка смещается в спинномозговой канал.

Мальформация Киари является редкой патологией, которая нередко протекает бессимптомно и выявляется случайно. Среди ее возможных проявлений — боль в затылке, которая усиливается от напряжения или кашля, головокружения, боли в шее, нарушения координации, глотания или зрения, а также онемение конечностей. Поскольку симптоматика характерна для многих состояний, окончательный диагноз устанавливают с помощью неврологического осмотра и МРТ.

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