- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала энергообъект на западе Украины: пропал свет
На Буковине из-за атаки РФ поврежден объект энергетики.
Вечером 26 октября российский реактивный дрон атаковал Буковину. Из-за падения обломков поврежден объект энергетики, поэтому в области есть отключение света.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.
Атака РФ на Черновицкую область — что известно
По его словам, в Черновицкой области в результате вражеской атаки никто из людей не погиб и не пострадал.
«На месте работают все экстренные службы. Энергетики уже приступили к восстановительным работам», — отметил Осипенко.
Глава ОВА призвал жителей не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО и последствий попадания, чтобы россияне не смогли скорректировать повторные удары.
Война в Украине — последние новости
Напомним, россияне ударили по энергетике Хмельнитчины: часть Каменец-Подольского района осталась без света, повреждены дома.
Также ранее сообщалось, что в Черновицкой области ликвидировали вражеский беспилотник, нарушившее воздушное пространство региона.
К слову, из-за атак РФ на энергетику Украины, 27 октября в части областей Украины вводят графики отключения света.