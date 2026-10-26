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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала энергообъект на западе Украины: пропал свет

На Буковине из-за атаки РФ поврежден объект энергетики.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © УНИАН

Вечером 26 октября российский реактивный дрон атаковал Буковину. Из-за падения обломков поврежден объект энергетики, поэтому в области есть отключение света.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

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По его словам, в Черновицкой области в результате вражеской атаки никто из людей не погиб и не пострадал.

«На месте работают все экстренные службы. Энергетики уже приступили к восстановительным работам», — отметил Осипенко.

Глава ОВА призвал жителей не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО и последствий попадания, чтобы россияне не смогли скорректировать повторные удары.

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Напомним, россияне ударили по энергетике Хмельнитчины: часть Каменец-Подольского района осталась без света, повреждены дома.

Также ранее сообщалось, что в Черновицкой области ликвидировали вражеский беспилотник, нарушившее воздушное пространство региона.

К слову, из-за атак РФ на энергетику Украины, 27 октября в части областей Украины вводят графики отключения света.

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