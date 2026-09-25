Женщина годами игнорировала головную боль: после приступа врачи обнаружили редкую аномалию мозга

Годами считала головную боль мигренью: что выяснилось после приступа / © Credits

Реклама

В Великобритании женщина долгие годы не видела ничего необычного в головных болях и склонности к укачиванию, которые сопровождали ее еще с детства. Выяснить истинное состояние своего здоровья ей удалось только после потери сознания и госпитализации.

Об истории этой женщины сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Реклама

К тщательному обследованию Ролстоун подтолкнули события 2021 года, когда после ночной смены она внезапно потеряла сознание. Ее партнер обнаружил женщину и вызвал скорую помощь.

Реклама

В больнице врачи установили, что у британки произошел эпилептический приступ. Дальнейшая диагностика выявила еще одну проблему — мальформацию Киари, то есть аномалию строения мозга.

До этого Ролстоун в течение длительного времени испытывала симптомы, которым не придавала особого значения. Помимо укачивания и головной боли, со временем появилась еще одна необычная особенность. После кашля или громкого разговора женщина могла почувствовать резкую головную боль, которая длилась недолго.

Что такое мальформация Киари

При мальформации Киари часть мозжечка смещается вниз и проходит через отверстие в основании черепа в спинномозговой канал. Такая особенность строения может приводить к давлению на прилегающие структуры и влиять на циркуляцию спинномозговой жидкости.

Причиной может быть, в частности, недостаточное пространство для мозга в задней части черепа из-за особенностей размера или формы.

Реклама

Мальформации Киари подразделяются на несколько типов. Чаще всего встречается первый тип. При этом человек может долгое время даже не подозревать о его наличии. Симптомы иногда проявляются только в старшем детском или взрослом возрасте, а у части людей их нет вовсе.

По этой причине аномалию иногда обнаруживают случайно, когда человек проходит визуализационное исследование в связи с совершенно другой проблемой. Само по себе выявление мальформации также не означает, что пациенту обязательно требуется хирургическое вмешательство.

На какие симптомы обращают внимание

Головная боль является одним из возможных проявлений мальформации Киари. Она может локализоваться в затылке и возникать или усиливаться после действий, связанных с напряжением, в частности кашля или чихания.

Возможны и другие жалобы. Среди них — боль в шее, головокружение, нарушение координации и равновесия, покалывание или онемение рук и ног. В некоторых случаях возникают затруднения с глотанием, хрипота, нарушение зрения или проблемы с дыханием во сне.

Реклама

Однако по этим признакам самостоятельно диагностировать мальформацию Киари невозможно. Подобные симптомы встречаются и при других состояниях, а головная боль и укачивание являются распространенными жалобами, имеющими множество возможных причин.

То же самое касается боли, возникающей при кашле, чихании или напряжении. Иногда ее вызывает резкое изменение давления, и за этим не стоит никакого серьезного заболевания. Важно то, возникла ли такая боль недавно, повторяется ли она, усиливается ли и появились ли вместе с ней другие симптомы.

Обратиться за медицинской помощью следует, если головная боль началась внезапно, является чрезвычайно сильной или отличается от обычной. Особого внимания требует ее сочетание с головокружением, нарушением зрения или походки, слабостью или онемением конечностей, а также проблемами с речью или глотанием.

Чтобы установить причину жалоб, врачи учитывают, когда именно возникает боль, как часто она повторяется, как долго длится и что ее провоцирует. Важны и другие симптомы. Помимо неврологического обследования, при необходимости может быть назначено МРТ, которое позволяет оценить строение мозга и прилегающих структур.

Всегда ли требуется лечение

Дальнейшая тактика зависит от конкретного случая. Если мальформация не вызывает симптомов или они незначительны, за состоянием человека могут просто наблюдать.

Другой подход возможен, если проявления аномалии выражены или постепенно ухудшаются. Тогда может потребоваться консультация нейрохирурга, а в отдельных случаях — операция. Ее цель заключается в увеличении пространства в нижней части мозга и уменьшении давления на окружающие структуры.

У Ролстоун в ходе обследований выявили два отдельных заболевания — эпилепсию и мальформацию Киари. Однако их одновременное наличие не является доказательством того, что один диагноз стал причиной другого. Такую возможную связь медики могут оценивать только в индивидуальном порядке, опираясь на историю болезни и результаты обследований.

Напомним, ранее в Великобритании 44-летняя Лоис Киндер получила тяжелое повреждение мозга в результате острой печеночной недостаточности. До ухудшения состояния женщина около года принимала жевательные добавки с ашвагандой, которые можно было приобрести в Интернете.

Новости партнеров

Новости партнеров