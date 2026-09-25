Олешки / © ТСН

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Около шести тысяч гражданских жителей оказались в полной блокаде в оккупированных Олешках на Херсонщине. Из-за критической нехватки продуктов люди вынуждены варить сорняки. Тела погибших месяцами лежат под открытым небом из-за прямого запрета оккупационных властей на погребение.

Об этом сообщает издание BBC.

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Какая ситуация в Олешках — очевидцы рассказали

По данным журналистов, с весны в городе не работает ни один магазин. Электричество, газ и водоснабжение отсутствуют еще с 2023 года, когда была разрушена дамба Каховской ГЭС. Дороги в город заминированы и, по словам местных, «густо усеяны остатками подбитых автомобилей и сгоревшей военной техники».

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Местная жительница Галя (имя изменено из соображений безопасности) описывает свое положение так: «Добрый день! Пока жива. Завоза не было».

Она отмечает, что овощи из огородов давно закончились, поэтому местные варят лебеду и портулак, обсуждая рецепты в чатах.

«Продуктов в городе нет, — рассказывает женщина, — завоз был еще в мае».

Она описывает свой ежедневный быт: «Мой рацион одноразовый, только ужин. Пеку лаваш. Этот лаваш иногда с помидором, иногда с медом и чай. Все».

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Россияне запрещают хоронить тела в Олешках

Город ежедневно страдает от артиллерии, дронов и кассетных боеприпасов. Галя вспоминает о недавней гибели знакомых супругов, которых нашли с пакетом пищи из соседнего села.

«Вчера двое гражданских погибли», — успевает сказать она, прежде чем связь исчезает.

Только через три дня женщина выходит на контакт, чтобы объяснить: жертвами стали знакомые ей супруги. По ее словам, 20 сентября их атаковал беспилотник из-за того, что они «были в комендантский час на улице».

В медиа сообщили, что волонтер Ксения Архипова помогает жителям в оккупации.

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«Я веду таблицу умерших, как только узнаю о них, с указанием имен и дат рождения. Сейчас у меня уже около 1200 человек. Иногда не успеваю обновлять список сразу, но он увеличивается на одного-двух человек каждый день: кого-то убил дрон, кто-то подорвался на мине», — отметила она.

Как готовят еду в Олешках. Фото: Ксения Архипова / © ВВС

Отмечается, что оккупационные власти запрещают местным жителям хоронить жертв обстрелов без официального заключения судмедэксперта. Однако доступа к такому специалисту в городе просто нет. Об этой ситуации рассказывает местная жительница Татьяна, чьих родителей российские военные убили в их доме.

«Расстреляли дома. Пришли российские военные, хотели забрать дом», — вспоминает она.

Женщина пояснила, что россияне установили жесткие правила относительно того, кого вообще позволено хоронить.

«Российские оккупационные власти не позволяют нам хоронить погибших, если кого-то убили дроном, кто-то подорвался на мине или как-то иначе убили. Разрешают только тех, кто умер „естественной смертью“», — отметила она.

Люди на фото смогли выбраться из Олешков весной 2026 года / © ВВС

Последствия таких запретов катастрофические. Женщина добавляет: «Некоторые тела лежат на улицах еще с декабря».

Из-за невозможности захоронения тела «складывают кучами, где они текут, и разлагаются» в местном морге, «где нет электричества с прошлой зимы». По словам волонтеров, бывают случаи, когда «их съедают собаки».

«Это инструмент психологического давления. Если попытаетесь похоронить тело, следующими станете вы», — объяснила Эстер Вратарева из ОО «Humanity».

Реакция властей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что в городе остается около 6 тысяч человек (в том числе 200 детей), которые страдают от «голода и холода» в условиях «полной блокады». Он призвал международное сообщество оказать давление на РФ для допуска гуманитарных грузов.

Сообщается, что 21 сентября Кремль признал, что в Олешках сложилась «критическая ситуация» и существуют «проблемы с снабжением продовольствием и медикаментами», традиционно обвинив в этом украинскую сторону. Местные жители подтверждают, что единственная больница в районе работает только несколько дней в неделю, а дети без доступа к обучению и лечению деградируют.

Голод в Олешках — последние новости

Напомним, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в оккупированных Олешках и районе остаются более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, которые страдающих от нехватки пищи, воды и медикаментов.

Ранее начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко заявила, что во временно оккупированных Олешках на Херсонщине зимой и весной 2026 года зафиксирована массовая гибель местных жителей от голода и переохлаждения.

По информации западных СМИ, последняя поставка продуктов, по информации украинских источников, состоялась 26 мая. Летом местные еще могли выживать благодаря урожаю из собственных огородов, но с наступлением осени эти запасы заканчиваются.

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