- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 917
- Время на прочтение
- 4 мин
Тела лежат на улицах с декабря, а люди едят сорняки: ситуация в Олешках только ухудшается — ВВС
В оккупированных Олешках на Херсонщине около 6 тысяч гражданских остались фактически отрезанными от поставок пищи и медикаментов.
Около шести тысяч гражданских жителей оказались в полной блокаде в оккупированных Олешках на Херсонщине. Из-за критической нехватки продуктов люди вынуждены варить сорняки. Тела погибших месяцами лежат под открытым небом из-за прямого запрета оккупационных властей на погребение.
Об этом сообщает издание BBC.
Какая ситуация в Олешках — очевидцы рассказали
По данным журналистов, с весны в городе не работает ни один магазин. Электричество, газ и водоснабжение отсутствуют еще с 2023 года, когда была разрушена дамба Каховской ГЭС. Дороги в город заминированы и, по словам местных, «густо усеяны остатками подбитых автомобилей и сгоревшей военной техники».
Местная жительница Галя (имя изменено из соображений безопасности) описывает свое положение так: «Добрый день! Пока жива. Завоза не было».
Она отмечает, что овощи из огородов давно закончились, поэтому местные варят лебеду и портулак, обсуждая рецепты в чатах.
«Продуктов в городе нет, — рассказывает женщина, — завоз был еще в мае».
Она описывает свой ежедневный быт: «Мой рацион одноразовый, только ужин. Пеку лаваш. Этот лаваш иногда с помидором, иногда с медом и чай. Все».
Россияне запрещают хоронить тела в Олешках
Город ежедневно страдает от артиллерии, дронов и кассетных боеприпасов. Галя вспоминает о недавней гибели знакомых супругов, которых нашли с пакетом пищи из соседнего села.
«Вчера двое гражданских погибли», — успевает сказать она, прежде чем связь исчезает.
Только через три дня женщина выходит на контакт, чтобы объяснить: жертвами стали знакомые ей супруги. По ее словам, 20 сентября их атаковал беспилотник из-за того, что они «были в комендантский час на улице».
В медиа сообщили, что волонтер Ксения Архипова помогает жителям в оккупации.
«Я веду таблицу умерших, как только узнаю о них, с указанием имен и дат рождения. Сейчас у меня уже около 1200 человек. Иногда не успеваю обновлять список сразу, но он увеличивается на одного-двух человек каждый день: кого-то убил дрон, кто-то подорвался на мине», — отметила она.
Отмечается, что оккупационные власти запрещают местным жителям хоронить жертв обстрелов без официального заключения судмедэксперта. Однако доступа к такому специалисту в городе просто нет. Об этой ситуации рассказывает местная жительница Татьяна, чьих родителей российские военные убили в их доме.
«Расстреляли дома. Пришли российские военные, хотели забрать дом», — вспоминает она.
Женщина пояснила, что россияне установили жесткие правила относительно того, кого вообще позволено хоронить.
«Российские оккупационные власти не позволяют нам хоронить погибших, если кого-то убили дроном, кто-то подорвался на мине или как-то иначе убили. Разрешают только тех, кто умер „естественной смертью“», — отметила она.
Последствия таких запретов катастрофические. Женщина добавляет: «Некоторые тела лежат на улицах еще с декабря».
Из-за невозможности захоронения тела «складывают кучами, где они текут, и разлагаются» в местном морге, «где нет электричества с прошлой зимы». По словам волонтеров, бывают случаи, когда «их съедают собаки».
«Это инструмент психологического давления. Если попытаетесь похоронить тело, следующими станете вы», — объяснила Эстер Вратарева из ОО «Humanity».
Реакция властей
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что в городе остается около 6 тысяч человек (в том числе 200 детей), которые страдают от «голода и холода» в условиях «полной блокады». Он призвал международное сообщество оказать давление на РФ для допуска гуманитарных грузов.
Сообщается, что 21 сентября Кремль признал, что в Олешках сложилась «критическая ситуация» и существуют «проблемы с снабжением продовольствием и медикаментами», традиционно обвинив в этом украинскую сторону. Местные жители подтверждают, что единственная больница в районе работает только несколько дней в неделю, а дети без доступа к обучению и лечению деградируют.
Голод в Олешках — последние новости
Напомним, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в оккупированных Олешках и районе остаются более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, которые страдающих от нехватки пищи, воды и медикаментов.
Ранее начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко заявила, что во временно оккупированных Олешках на Херсонщине зимой и весной 2026 года зафиксирована массовая гибель местных жителей от голода и переохлаждения.
По информации западных СМИ, последняя поставка продуктов, по информации украинских источников, состоялась 26 мая. Летом местные еще могли выживать благодаря урожаю из собственных огородов, но с наступлением осени эти запасы заканчиваются.