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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне обстреляли монастырь в Херсонской области: погиб священник

Кроме погибшего, во время атаки пострадали еще четверо священнослужителей. По информации Херсонской ОВА, раненым 31, 51, 51 и 53 года.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты атаковали монастырь

Оккупанты атаковали монастырь / © Associated Press

В Херсонской области россияне атаковали беспилотником монастырь в селе Красный Маяк Новорайской громады. Погиб 71-летний священник.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«Из-за удара вражеского FPV-дрона погиб 71-летний священнослужитель. Также ранены еще четыре священника в возрасте 51, 53, 51 и 31 год. Предварительно они получили минно-взрывные травмы», — отметил он.

Ситуация в Херсонской области — последние новости

Херсонская область остается одним из регионов Украины, которые регулярно подвергаются российским атакам. Оккупанты обстреливают населенные пункты из артиллерии, минометов и атакуют их беспилотниками. Особо опасной остается ситуация для населенных пунктов, расположенных вблизи Днепра.

Накануне российские военные атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Херсоне. В результате удара пострадала семья с двумя детьми — четыре человека получили травмы и ранения.

По данным ОВА, за последние сутки в регионе из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.

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