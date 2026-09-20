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Россияне обстреляли монастырь в Херсонской области: погиб священник
Кроме погибшего, во время атаки пострадали еще четверо священнослужителей. По информации Херсонской ОВА, раненым 31, 51, 51 и 53 года.
В Херсонской области россияне атаковали беспилотником монастырь в селе Красный Маяк Новорайской громады. Погиб 71-летний священник.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
«Из-за удара вражеского FPV-дрона погиб 71-летний священнослужитель. Также ранены еще четыре священника в возрасте 51, 53, 51 и 31 год. Предварительно они получили минно-взрывные травмы», — отметил он.
Ситуация в Херсонской области — последние новости
Херсонская область остается одним из регионов Украины, которые регулярно подвергаются российским атакам. Оккупанты обстреливают населенные пункты из артиллерии, минометов и атакуют их беспилотниками. Особо опасной остается ситуация для населенных пунктов, расположенных вблизи Днепра.
Накануне российские военные атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Херсоне. В результате удара пострадала семья с двумя детьми — четыре человека получили травмы и ранения.
По данным ОВА, за последние сутки в регионе из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.