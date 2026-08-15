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- Украина
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Водителя доставили в ТЦК во время эвакуации из Херсона: реакция полиции вызвала возмущение в Сети
В Николаевской области водителя, который эвакуировал гражданских из Херсона, доставили в ТЦК. После огласки полиция приступила к проверке действий своего сотрудника.
Руководство полиции Николаевской области инициировало служебное расследование после инцидента с водителем Херсонского отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста, которого остановили во время эвакуации гражданских лиц из Херсонской области и доставили в ТЦК.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
По данным правоохранительных органов, 14 августа на автодороге «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» вблизи поселка Шевченково работала группа оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и СП, а также полицейский. Они проверяли военно-учетные документы граждан.
Как сообщают в полиции, в ходе проверки выяснилось, что у водителя нет отсрочки и он подлежит мобилизации. После этого его доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
В полиции сообщили, что для продолжения эвакуации на место прибыл другой водитель, который доставил людей в нужное место.
В то же время руководство ГУ Нацполиции в Николаевской области решило проверить действия своего сотрудника. Служебное расследование должно установить все обстоятельства инцидента, в частности правомерность действий полицейского во время проверки документов, задержания и доставки водителя.
«Служебное расследование проводит управление главной инспекции ГУНП в Николаевской области. По его результатам действия полицейского будут соответствующим образом оценены, и в случае выявления нарушений будут приняты меры, предусмотренные законодательством», — говорится в статье.
В Сети раскритиковали действия правоохранителей
Объяснение полиции вызвало волну критики в комментариях. В частности, комментаторы призвали привлечь полицейских Николаевской области к эвакуации мирных жителей из Херсона.
«Создайте спецподразделение „Белые ангелы Николаев-Херсон“ из сотрудников этого блокпоста. И направьте их на службу в Херсон в красную зону, чтобы помогать людям», — говорится в одном из комментариев.
Другие пользователи заявили, что сначала следовало обеспечить доставку эвакуированных к месту назначения, а уже потом решать вопрос о военно-учетных документах водителя.
«Наверное, нужно быть очень одаренным, чтобы оставить людей, эвакуируемых на автобусе, — хотя бы обеспечили сопровождение, а потом уже решали вопросы мобилизации. Получается, сорвали эвакуацию, людей оставили в опасности. Проведите вашему сотруднику хотя бы тесты на уровень IQ и логику, потому что, похоже, он их не пройдёт», — отметил один из комментаторов.
Об этом же отметила ещё одна комментаторша.
«А почему ваши полицейские не помогли в сопровождении эвакуированных, а создали напряженную обстановку, ещё больше напугали людей и усугубили и без того непонятную ситуацию?», — написала она.
Кроме того, пользователи отмечали, что подобные ситуации дискредитируют правоохранительные органы.
«Такими действиями полиция полностью дискредитирует себя. Если ваш представитель решил задействовать водителя, который ежедневно, находясь под обстрелом и рискуя жизнью, помогал пострадавшим эвакуироваться из красной зоны, то есть частично выполнял вашу работу, то почему бы вам не выделить сотрудников для эвакуации мирного населения и помощи в спасении людей, находящихся в опасности??? Ничего святого не осталось!!! Дно!!!», — подчеркнула пользовательница сети.
Не обошлось без критики со стороны комментаторов и руководству полиции Николаевской области.
«Все руководство ГУНП Николаевской области не должно устраивать цирк-шапито, а должно быть отстранено от должности с последующим увольнением и публичным, максимальным позором на всю страну», — отметили в одном из комментариев.
Водителя остановили во время эвакуации из Херсона — подробности инцидента
Напомним, 14 августа в Николаевской области правоохранители остановили водителя Херсонского областного отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, который эвакуировал мирных жителей из прифронтового Херсона. В спецтранспорте находились две семьи, в том числе мужчина с ампутированными ногами, трехлетний ребёнок и женщина, больная раком.
В Красном Кресте заявили, что водителя сначала якобы должны были доставить на проверку на предмет возможного опьянения, однако в итоге его отвезли на прохождение ВЛК.
«И вот теперь суть дела: за населённым пунктом Шевченково полицейские Баштанского райотдела полиции Николаевской области остановили машину скорой помощи на передвижном (мобильном) блокпосту для проверки документов. Документы были в порядке, но у полицейских была другая цель. Сотрудник полиции (на фото) заподозрил у нашего водителя состояние алкогольного опьянения („Что-то у вас лицо бледное, вы что-то употребляли?“), и предложил поехать с ними на сдачу анализа крови на наркотические вещества и алкоголь. Законно? Вроде бы да. А на самом деле вывезли в сборный пункт для прохождения ВЛК», — говорится в сообщении организации.
В организации после инцидента объявили о приостановке эвакуационных выездов из Херсона.
«Я прекращаю эвакуацию из города Херсона. Я требую от Национальной полиции Украины объяснений относительно действий ваших подчиненных. Простите нас за то, что мы не успели вывезти всех, кто хотел выжить. Простите нас», — говорится в сообщении.
На инцидент также отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что закон должен быть одинаковым для всех, однако действия государственных органов не должны ставить под угрозу эвакуацию людей с территорий, подвергающихся российским обстрелам.
«Когда речь идет о спасении людей, государство должно действовать слаженно», — отметил Лубинец.