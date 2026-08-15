Брюс Уиллис во время борьбы с деменцией появился на свадьбе дочери: как выглядит 71-летний актер

Брюс Уиллис и Таллула / © instagram.com/buuski

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Голливудский актер Брюс Уиллис посетил свадьбу своей дочери Таллулы, которая недавно вышла замуж за музыканта Джастина Эйси.

На фоне слухов об отсутствии тяжелобольной звезды на празднике, Vogue опубликовал новые свадебные кадры и опроверг догадки. Примечательно, что 71-летний артист лично разделил с молодоженами этот важный момент.

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Таллула и Джастин устроили камерную свадьбу на семейном ранчо в США. На обнародованных фотографиях Брюс предстал рядом с дочерью и ее новоиспеченным мужем. В одном из самых трогательных кадров актер нежно обнимает Таллулу, а Джастин в это время держит Брюса за руку.

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Для особого дня Брюс выбрал непринужденный образ — светлую льняную рубашку с короткими рукавами, брюки и соломенную шляпу. Рядом с ним Таллула позировала в свадебном платье, держа букет белых цветов.

Свадьба Таллулы Уиллис и Джастина Эйси / © instagram.com/voguemagazine

На праздновании была и Деми Мур — бывшая жена Уиллиса и мама Таллулы. Актриса сидела в первом ряду во время церемонии.

Особое внимание присутствию Брюса уделило его состояние здоровья. Как известно, еще в 2023 году семья сообщила, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию. До этого, в 2022 году, он завершил актерскую карьеру.

Свадьба Таллулы Уиллис и Джастина Эйси / © instagram.com/voguemagazine

Несмотря на прогрессирование заболевания, семья Уиллиса продолжает оставаться рядом с ним. Его появление на свадебном праздновании Таллулы стало особенно трогательным для близких и поклонников актера, которые писали слова поддержки под постом Vogue в Instagram.

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Отметим, Таллула Уиллис и Джастин Эйси начали встречаться в 2023 году, а в декабре 2024 обручились. Для свадьбы невеста выбрала роскошное платье Balenciaga, на создание которого мастера потратили 712 часов.

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко также вышла замуж. После свадьбы она с мужем Юрием Ярошенко набила тату с сакральным значением и показала результат на фото.

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