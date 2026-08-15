Как ускорить Wi-Fi без лишних трат: эксперты сказали, где не надо ставить роутер

Wi-Fi / © unsplash.com

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Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom объяснил, как повысить качество домашнего Wi-Fi. По его словам, на скорость и стабильность беспроводного соединения в значительной степени влияет место, где установлен роутер.

Об этом сообщает Mirror .

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Где не стоит ставить роутер

Сигнал Wi-Fi ослабевает при прохождении через различные предметы и материалы. Особенно сильно ему мешают вода, металл и стекло.

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Поэтому Ofcom советует не размещать роутер у радиаторов, аквариумов и других крупных объектов, которые могут ухудшать прохождение сигнала.

Также роутер лучше держать подальше от электроприборов, способных создавать помехи. Среди них микроволновые печи, радионянные, гирлянды и беспроводные телефоны.

Как правильно установить роутер

Поскольку Wi-Fi-сигнал распространяется по разным направлениям, оптимальным местом для роутера будет примерно центр дома или квартиры. При этом устройство лучше поставить не на пол, а, например, на полку.

Это помогает избежать ситуации, когда значительная часть сигнала устремляется наружу или в пол.

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Если роутер имеет несколько антенн, их рекомендуют разместить по разным направлениям — например, одну вертикально, а другую горизонтально. Это может помочь расширить зону покрытия.

Что еще можно сделать

Если перестановка роутера не помогла, Ofcom рекомендует еще несколько вариантов:

обновить роутер на более современную модель с лучшим покрытием;

установить Mesh-систему для расширения Wi-Fi по всему дому;

воспользоваться Wi-Fi-усилителем или репитером;

оптимизировать настройки роутера, в частности выбрать менее загруженный канал;

обновить старые телефоны, планшеты или ноутбуки, не поддерживающие современные стандарты Wi-Fi;

снизить количество подключенных устройств, ведь пропускная способность сети распределяется между ними.

В то же время специалисты отмечают: Wi-Fi не может быть быстрее самого домашнего широкополосного соединения. Если проблема возникает из-за недостаточной скорости тарифа или погрузки на сеть провайдера, простая перестановка роутера ее не решит.

Медленный Wi-Fi может быть связан не только с провайдером или роутером , но и с предметами в квартире. Сигнал ослабляет металлические конструкции, большие зеркала, микроволновка, телевизоры и другая электроника, толстые бетонные и кирпичные стены, большая мебель и аквариумы. Чтобы улучшить соединение, роутер советуют поставить в открытом месте примерно в центре жилья, выше пола и подальше от металла и бытовой техники. Также можно перейти на частоту 5 ГГц, сменить Wi-Fi-канал, перезагрузить роутер и проверить количество подключенных устройств.

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