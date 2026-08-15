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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Леся Никитюк в пиджаке на голое тело засветила бюст и похвасталась фигурой через год после родов

Ведущая продемонстрировала эффектный образ.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Леся Никитюк

Леся Никитюк

Украинская ведущая Леся Никитюк устроила стильную фотосессию и похвасталась стройным телом.

Звезда опубликовала в Instagram серию кадров, на которых предстала в откровенных деловых нарядах. Так, перед камерой Никитюк попозировала в черных брюках и пиджаке, который одела на голое тело и засветила часть бюста. Свой образ Леся дополнила макияжем с акцентом на глаза и укладкой.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Отдельно внимание привлекла стройная и подтянутая фигура 38-летней ведущей. Новые фото Никитюк показала год спустя после рождения сына Оскара. Мальчик родился в июне 2025 года, его отец — военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Поклонники оценили смелый образ знаменитости и оставили под публикацией немало комплиментов.

  • Вау!

  • Прекрасная

  • Очень красивая и стильная

  • Мама мальчика

Напомним, что недавно Леся Никитюк показала свои экстремальные развлечения в Карпатах. Однако некоторые подписчики раскритиковали ее, но звезда ответила на упреки и объяснила свою позицию.

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