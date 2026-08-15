Леся Никитюк в пиджаке на голое тело засветила бюст и похвасталась фигурой через год после родов

Леся Никитюк

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Украинская ведущая Леся Никитюк устроила стильную фотосессию и похвасталась стройным телом.

Звезда опубликовала в Instagram серию кадров, на которых предстала в откровенных деловых нарядах. Так, перед камерой Никитюк попозировала в черных брюках и пиджаке, который одела на голое тело и засветила часть бюста. Свой образ Леся дополнила макияжем с акцентом на глаза и укладкой.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Отдельно внимание привлекла стройная и подтянутая фигура 38-летней ведущей. Новые фото Никитюк показала год спустя после рождения сына Оскара. Мальчик родился в июне 2025 года, его отец — военнослужащий Дмитрий Бабчук.

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Поклонники оценили смелый образ знаменитости и оставили под публикацией немало комплиментов.

Вау!

Прекрасная

Очень красивая и стильная

Мама мальчика

Напомним, что недавно Леся Никитюк показала свои экстремальные развлечения в Карпатах. Однако некоторые подписчики раскритиковали ее, но звезда ответила на упреки и объяснила свою позицию.

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