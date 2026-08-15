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- Гламур
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Леся Никитюк в пиджаке на голое тело засветила бюст и похвасталась фигурой через год после родов
Ведущая продемонстрировала эффектный образ.
Украинская ведущая Леся Никитюк устроила стильную фотосессию и похвасталась стройным телом.
Звезда опубликовала в Instagram серию кадров, на которых предстала в откровенных деловых нарядах. Так, перед камерой Никитюк попозировала в черных брюках и пиджаке, который одела на голое тело и засветила часть бюста. Свой образ Леся дополнила макияжем с акцентом на глаза и укладкой.
Отдельно внимание привлекла стройная и подтянутая фигура 38-летней ведущей. Новые фото Никитюк показала год спустя после рождения сына Оскара. Мальчик родился в июне 2025 года, его отец — военнослужащий Дмитрий Бабчук.
Поклонники оценили смелый образ знаменитости и оставили под публикацией немало комплиментов.
Вау!
Прекрасная
Очень красивая и стильная
Мама мальчика
Напомним, что недавно Леся Никитюк показала свои экстремальные развлечения в Карпатах. Однако некоторые подписчики раскритиковали ее, но звезда ответила на упреки и объяснила свою позицию.