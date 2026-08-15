ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк у піджаку на голе тіло засвітила бюст і похизувалася фігурою через рік після пологів

Ведуча продемонструвала ефектний образ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/candy__superstar

Українська ведуча Леся Нікітюк влаштувала стильну фотосесію та похизувалася струнким тілом.

Зірка опублікувала в Instagram серію кадрів, на яких постала у відвертому діловому вбранні. Так, перед камерою Нікітюк попозувала у чорних брюках і піджаку, який одягнула на голе тіло й засвітила частину бюста. Свій образ Леся доповнила макіяжем з акцентом на очі та укладкою.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Окремо увагу привернула струнка та підтягнута фігура 38-річної ведучої. Нові фото Нікітюк показала через рік після народження сина Оскара. Хлопчик народився у червні 2025 року, його батько — військовослужбовець Дмитро Бабчук.

Шанувальники оцінили сміливий образ знаменитості та залишили під публікацією чимало компліментів.

  • Вау!

  • Прекрасна

  • Дуже гарна і стильна

  • Мама хлопчика

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала свої екстремальні розваги в Карпатах. Однак деякі підписники розкритикували її, але зірка відповіла на закиди та пояснила свою позицію.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie