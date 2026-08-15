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- Гламур
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Леся Нікітюк у піджаку на голе тіло засвітила бюст і похизувалася фігурою через рік після пологів
Ведуча продемонструвала ефектний образ.
Українська ведуча Леся Нікітюк влаштувала стильну фотосесію та похизувалася струнким тілом.
Зірка опублікувала в Instagram серію кадрів, на яких постала у відвертому діловому вбранні. Так, перед камерою Нікітюк попозувала у чорних брюках і піджаку, який одягнула на голе тіло й засвітила частину бюста. Свій образ Леся доповнила макіяжем з акцентом на очі та укладкою.
Окремо увагу привернула струнка та підтягнута фігура 38-річної ведучої. Нові фото Нікітюк показала через рік після народження сина Оскара. Хлопчик народився у червні 2025 року, його батько — військовослужбовець Дмитро Бабчук.
Шанувальники оцінили сміливий образ знаменитості та залишили під публікацією чимало компліментів.
Вау!
Прекрасна
Дуже гарна і стильна
Мама хлопчика
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала свої екстремальні розваги в Карпатах. Однак деякі підписники розкритикували її, але зірка відповіла на закиди та пояснила свою позицію.