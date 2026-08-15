Леся Нікітюк у піджаку на голе тіло засвітила бюст і похизувалася фігурою через рік після пологів

Леся Нікітюк / © instagram.com/candy__superstar

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Українська ведуча Леся Нікітюк влаштувала стильну фотосесію та похизувалася струнким тілом.

Зірка опублікувала в Instagram серію кадрів, на яких постала у відвертому діловому вбранні. Так, перед камерою Нікітюк попозувала у чорних брюках і піджаку, який одягнула на голе тіло й засвітила частину бюста. Свій образ Леся доповнила макіяжем з акцентом на очі та укладкою.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Окремо увагу привернула струнка та підтягнута фігура 38-річної ведучої. Нові фото Нікітюк показала через рік після народження сина Оскара. Хлопчик народився у червні 2025 року, його батько — військовослужбовець Дмитро Бабчук.

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Шанувальники оцінили сміливий образ знаменитості та залишили під публікацією чимало компліментів.

Вау!

Прекрасна

Дуже гарна і стильна

Мама хлопчика

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала свої екстремальні розваги в Карпатах. Однак деякі підписники розкритикували її, але зірка відповіла на закиди та пояснила свою позицію.

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