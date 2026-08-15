Мобілізація в Україні: усе, що відомо про бронювання і відстрочки — хто і як може їх оформити

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову на військову службу під час мобілізації підлягають військовозобов’язані віком 25-60 років, за винятком тих, хто має належно оформлену відстрочку або бронювання.

Водночас відстрочка та бронювання — це не одне й те саме. Вони мають різні підстави, порядок оформлення та терміни дії. ТСН.ua розповідає, чим відрізняються відстрочка і бронювання, хто має право на відстрочку від мобілізації, як її оформити та кому доступне автоматичне продовження.

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Що таке відстрочка від мобілізації

Відстрочка — це законне право військовозобов’язаного тимчасово не бути призваним на військову службу під час мобілізації. Вона надається через особисті обставини або статус людини.

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Вичерпний перелік підстав для відстрочки визначений статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Серед них — сімейні обставини, стан здоров’я, навчання та інші передбачені законом соціальні фактори.

Важливо, що відстрочка є особистим правом військовозобов’язаного. Саме він має ініціювати її оформлення.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Найпростіший спосіб оформити відстрочку — скористатися застосунком «Резерв+», якщо відповідна категорія доступна онлайн.

Якщо оформити відстрочку через застосунок неможливо, заяву можна подати через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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З 2025 року в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок. Вона передбачає автоматичне продовження більшості відстрочок, пріоритет цифрового оформлення через «Резерв+» та подання документів через ЦНАП.

ТЦК та СП більше не приймають від громадян заяви на відстрочку. ЦНАП у цьому випадку виступає фронт-офісом: адміністратор приймає та сканує документи й передає їх до відповідного ТЦК та СП, який ухвалює рішення.

Після цього інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у «Резерв+». Паперову копію можна роздрукувати через застосунок або портал «Дія» а також отримати роздруківку через ТЦК та СП чи ЦНАП у випадку документа з відміткою про відстрочку.

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На який термін надається відстрочка

Відстрочка діє протягом періоду, коли існує обставина, яка є підставою для її надання.

Більшість відстрочок продовжується автоматично. Система перевіряє інформацію через державні реєстри, після чого оновлений статус з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Автоматичне продовження поширюється як на відстрочки, оформлені через «Резерв+», так і на ті, які були оформлені через ЦНАП.

Якщо відстрочка мала продовжитися автоматично, але цього не відбулося, це може означати, що в державних реєстрах відсутні або застарілі дані. У такому випадку потрібно оновити інформацію або звернутися до ЦНАП із необхідними документами.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Право на відстрочку мають різні категорії військовозобов’язаних. Серед них — люди з інвалідністю, студенти та викладачі, багатодітні батьки, особи, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або тяжкохворими, а також інші категорії, визначені законодавством.

Відстрочка для людей з інвалідністю

Особи з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації. Закон не розмежовує це право залежно від групи інвалідності: статус особи з інвалідністю є підставою для відстрочки.

Також відстрочку можуть отримати тимчасово непридатні до військової служби за висновком ВЛК на термін від шести до 12 місяців.

Окремі підстави передбачені для людей, які мають близьких родичів або дітей з інвалідністю.

Право на відстрочку мають, зокрема:

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I або II групи;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю III групи, якщо інвалідність пов’язана з онкологічним захворюванням, відсутністю кінцівки, кисті руки чи стопи, одного з парних органів, а також у випадках онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

ті, хто має одного зі своїх батьків або одного з батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та зобов’язані їх утримувати;

члени сім’ї другого ступеня споріднення людини з інвалідністю I або II групи, які постійно за нею доглядають, якщо немає членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Батьки, опікуни та інші визначені законом особи також можуть отримати відстрочку, якщо виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.

Йдеться, зокрема, про дітей із тяжкими перинатальними ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, ДЦП, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, тяжкими травмами, а також дітей, які потребують трансплантації органа чи паліативної допомоги.

Для оформлення відстрочки через інвалідність можна скористатися «Резерв+» або звернутися до ЦНАП.

Підтвердити статус можна, зокрема, довідкою до акта МСЕК, витягом із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, відповідним посвідченням, пенсійним посвідченням або посвідченням про призначення соціальної допомоги, де зазначені група та причина інвалідності, а також довідкою для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Відстрочка для людини з інвалідністю діє протягом строку дії відповідного статусу та продовжується автоматично, якщо підстава зберігається.

Відстрочка для студентів

Право на відстрочку мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також інтерни та докторанти.

Відстрочка для них надається на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців. Семестрові періоди — вересень–лютий та березень–серпень.

Інформація про навчання студентів міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Поки в реєстрі зазначено, що людина здобуває освіту, вона має право на відстрочку.

Студенти можуть оформити її у «Резерв+». Завдяки обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони продовження відстрочки відбувається онлайн.

Тобто студентам не потрібно кожні три місяці підтверджувати свій статус у ТЦК та СП.

Для тих, хто не користується «Резерв+», передбачена інша процедура: раз на півроку у навчальному закладі можна отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до ТЦК та СП для продовження відстрочки.

При цьому канікули та завершення навчального року самі по собі не є підставою для втрати права на відстрочку.

Відстрочка для викладачів

Відстрочка передбачена для науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь, а також педагогічних працівників відповідних закладів освіти.

Для викладачів важливою умовою є працевлаштування на ставку не нижче 0,75. Це підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває від 1 вересня до 31 серпня, включно з канікулами та відпусткою, якщо інше не передбачено положеннями про організацію навчального процесу відповідного закладу.

Для науково-педагогічних і педагогічних працівників відстрочка надається до завершення навчального року. Якщо працівник працює на постійній основі, її тривалість становить 12 місяців на рік.

Відстрочка для багатодітних батьків

Батьки, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації.

Оформити її можна через «Резерв+» або ЦНАП.

Відстрочка для багатодітних батьків доступна незалежно від сімейного стану. Враховуються діти, народжені в Україні, незалежно від того, народилися вони в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом.

Однією з умов є відсутність заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці.

Для онлайн-оформлення необхідно, щоб дані про людину — ПІБ, дату народження та РНОКПП — були коректно внесені до державних реєстрів.

Якщо в реєстрах є помилки або заборгованість з аліментів перевищує три місяці, спочатку потрібно оновити інформацію та погасити борг, після чого повторно подати запит.

Для оформлення через ЦНАП необхідні паспорт, військово-обліковий документ, свідоцтва про народження дітей, у яких чоловік зазначений батьком, а також свідоцтво про шлюб або рішення суду про його розірвання. Також потрібні відомості з реєстру боржників, які підтверджують відсутність заборгованості з аліментів понад три місяці.

Якщо діти не є рідними для військовозобов’язаного, додатково потрібні документи, які підтверджують факт перебування дітей на його утриманні.

За наявності належно оформленої відстрочки багатодітного батька не можуть мобілізувати. Водночас якщо військовозобов’язаний не подав заяву на відстрочку та документи, які підтверджують його право, з юридичної точки зору його можуть мобілізувати.

Якщо багатодітного батька доставили до ТЦК та СП, він має одразу заявити про своє право на відстрочку та надати документи, що це підтверджують.

Відстрочка для тих, хто здійснює догляд

Право на відстрочку мають люди, які здійснюють догляд за тяжкохворим членом сім’ї, а також ті, хто постійно доглядає за родичем другого або третього ступеня споріднення з інвалідністю. Відстрочка також передбачена для опікунів людини, яку визнано недієздатною.

Автоматичне продовження відстрочки для догляду можливе, якщо підстава залишається чинною та підтверджується державними реєстрами.

Якщо система визначила іншого доглядальника, автоматичне продовження може не відбутися. У такому випадку для підтвердження права на відстрочку потрібно подати документи через ЦНАП.

Для автоматичного продовження важливо, щоб у системі був зазначений РНОКПП людини, за якою здійснюється догляд, а інформація про її інвалідність була актуальною в Пенсійному фонді України або ЄІССС.

Відстрочка для тих, хто самостійно виховує дитину

Право на відстрочку мають батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.

Ця категорія також належить до тих, для кого передбачене автоматичне продовження відстрочки за умови, що підстави підтверджуються в державних реєстрах.

У кого ще відстрочка продовжується автоматично

Автоматично продовжуватися можуть також відстрочки для:

людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

людей, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військових, звільнених із полону;

жінок і чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;

людей, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи у визначених законом випадках;

людей, які мають родичів або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

людей після однорічного контракту у віці 18–25 років.

Загалом автоматичне підтвердження через державні реєстри діє для 22 категорій відстрочок.

Хто може оформити відстрочку онлайн у «Резерв+»

Наразі через «Резерв+» можна оформити 11 типів відстрочок. Серед них:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I або II групи;

люди, які мають батька або матір з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки військовослужбовців із дитиною;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники вищої та професійної освіти.

Що таке бронювання військовозобов’язаних

Бронювання — це спеціальний механізм відстрочки, який пов’язаний не з особистими сімейними чи іншими життєвими обставинами людини, а з її професійною значущістю для держави.

Бронювання військовозобов’язаних регулюється статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постановою Кабінету Міністрів України №76.

Кого можуть забронювати

Бронюванню підлягають працівники підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань або функціонування економіки.

На відміну від відстрочки, людина не може самостійно ініціювати власне бронювання.

Хто оформляє бронювання

Бронювання здійснює роботодавець. Керівник критично важливого підприємства, установи чи організації або уповноважена ним особа подає відповідну інформацію засобами Порталу «Дія».

Тобто працівник не може самостійно подати запит на власне бронювання.

На який термін надається бронювання під час мобілізації

Для працівників критично важливих підприємств бронювання може діяти до 12 місяців. Після завершення цього терміну процедуру необхідно проходити повторно.

Чим відрізняється бронювання від відстрочки

Головна різниця між цими механізмами полягає у підставі для звільнення від призову та тому, хто ініціює процедуру.

Відстрочка є індивідуальним правом військовозобов’язаного. Вона пов’язана з його особистими обставинами — станом здоров’я, навчанням, сімейним статусом, доглядом за близькими та іншими передбаченими законом підставами. Оформлення відстрочки має ініціювати сам громадянин.

Бронювання пов’язане з роботою людини на критично важливому підприємстві, в установі чи організації. Його ініціює роботодавець, а бронювання прив’язане до конкретного місця роботи.

Таким чином, відстрочка та бронювання є різними механізмами в межах системи мобілізаційної підготовки: відстрочка враховує особисті обставини військовозобов’язаного, а бронювання — необхідність збереження працівників для функціонування критично важливих підприємств, установ та організацій.

Чи можуть заброньованих або тих, хто має відстрочку, направити на ВЛК

Військовозобов’язаних із чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляють на проходження медичного огляду ВЛК.

Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

Водночас є винятки. Військовозобов’язані з чинною відстрочкою або бронюванням можуть проходити медичний огляд, якщо:

приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними та не пройшли повторний медичний огляд, крім осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку;

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Отже, відстрочка та бронювання мають різну юридичну природу, однак обидва механізми дають військовозобов’язаному тимчасовий захист від призову під час мобілізації. Для відстрочки важливо мати законну підставу та належно її оформити, тоді як бронювання залежить від роботодавця та статусу підприємства, установи чи організації.

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