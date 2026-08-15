Їсть кожен: експерти назвали продукти, що викликають рак

Перероблене м’ясо містить багато хімікатів і консервантів / © Pixabay

Реклама

Жоден продукт сам по собі не викликає рак миттєво, але регулярне вживання певного харчування суттєво підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Про це пише egeszsegkalauz.

Реклама

Майже третину летальних випадків внаслідок раку зумовлено нездоровим способом життя і раціоном — це дані Всесвітньої організації охорони.

Реклама

Які продукти можуть викликати рак

Оброблене м’ясо

Сосиски, ковбаси, бекон, шинка та інші види обробленого м’яса містять нітрати та нітрити, які можуть перетворюватися в організмі на канцерогенні сполуки. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікує оброблене м’ясо як канцероген класу 1, що означає доведений зв’язок із розвитком раку, особливо колоректального.

Червоне м’ясо

Надмірне споживання червоного м’яса (яловичини, свинини, баранини) може підвищувати ризик розвитку раку товстої кишки. Високотемпературне приготування, наприклад, смаження або гриль, сприяє утворенню гетероциклічних амінів та поліциклічних ароматичних вуглеводнів, які мають канцерогенну дію.

Продукти з високим вмістом цукру

Надлишок цукру у раціоні може призводити до ожиріння, яке є фактором ризику для розвитку декількох видів раку, включаючи рак молочної залози, підшлункової залози та товстого кишківника. Крім того, постійно високий рівень інсуліну та запалення, спричинені надмірним вживанням цукру, можуть сприяти росту пухлин.

Трансжири та фастфуд

Штучні трансжири, що містяться в маргарині, фастфуді, випічці та готових продуктах, збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та можуть сприяти виникненню раку. Висококалорійні страви, особливо ті, що містять багато жиру та цукру, також сприяють ожирінню, що підвищує онкологічні ризики.

Реклама

Алкоголь

Регулярне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку раку ротової порожнини, горла, стравоходу, печінки, товстого кишківника та молочної залози. Етиловий спирт у процесі метаболізму перетворюється на ацетальдегід, який є канцерогеном.

Надмірно смажені та перероблені продукти

Картопля-фрі, чипси, випічка та інші смажені продукти можуть містити акриламід, який формується під час термічної обробки крохмалистих продуктів при високих температурах. Ця речовина є потенційним канцерогеном.

Раніше ми писали про нетипові симптоми раку, які не варто ігнорувати. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів