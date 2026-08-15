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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Рецепт шашлику в маринаді з гірчицею та майонезом

Щоб шашлик вийшов м’яким і соковитим, купуйте свіже м’ясо, бажано шию, і приготуйте маринад на основі гірчиці, майонезу, цибулі, лимонного соку та спецій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
260 ккал
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Шашлик

Шашлик / © Credits

Подайте готовий шашлик зі свіжою зеленню, кетчупом або соусом.

Інгредієнти

свинина (м'якоть)
1 кг
класична гірчиця
1,5 ст. л.
майонез
3 ст. л.
цибуля ріпчаста
4 шт.
лимон
1 шт.
мелений чорний перець
паприка
0,5 ч. л.
мелений коріандр
0,5 ч. л.
сіль

  1. М’ясо помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте шматочками розміром 4–5 сантиметрів.

  2. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  3. З лимона вичавіть сік.

  4. Змішайте гірчицю, майонез, сік лимона, мелений чорний перець, паприку, мелений коріандр, сіль.

  5. М’ясо викладіть у миску, додайте цибулю та ретельно перемішайте. Додайте майонезно-гірчичну суміш і ще раз перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий маринадом.

  6. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 3–4 години.

  7. Шматочки м’яса нанизайте на шампури та обсмажте на мангалі, періодично перевертаючи, щоб м’ясо рівномірно просмажилося.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

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