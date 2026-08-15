Рецепт шашлику в маринаді з гірчицею та майонезом

Якщо ви цінуєте гарячу йогу, пілатес або тренування у добре прогрітій студії, то маєте памʼятати про важливий нюанс: надмірне тепло може впливати на пігментацію шкіри, навіть якщо ви сумлінно користуєтеся SPF.