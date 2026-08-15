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Рецепт шашлику в маринаді з гірчицею та майонезом
Щоб шашлик вийшов м’яким і соковитим, купуйте свіже м’ясо, бажано шию, і приготуйте маринад на основі гірчиці, майонезу, цибулі, лимонного соку та спецій.
Подайте готовий шашлик зі свіжою зеленню, кетчупом або соусом.
Інгредієнти
- свинина (м'якоть)
- 1 кг
- класична гірчиця
- 1,5 ст. л.
- майонез
- 3 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 4 шт.
- лимон
- 1 шт.
- мелений чорний перець
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- паприка
- 0,5 ч. л.
- мелений коріандр
- 0,5 ч. л.
- сіль
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М’ясо помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте шматочками розміром 4–5 сантиметрів.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
З лимона вичавіть сік.
Змішайте гірчицю, майонез, сік лимона, мелений чорний перець, паприку, мелений коріандр, сіль.
М’ясо викладіть у миску, додайте цибулю та ретельно перемішайте. Додайте майонезно-гірчичну суміш і ще раз перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий маринадом.
Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 3–4 години.
Шматочки м’яса нанизайте на шампури та обсмажте на мангалі, періодично перевертаючи, щоб м’ясо рівномірно просмажилося.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.