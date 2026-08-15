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Астролог назвав жінок-знаків зодіака, які часто обирають професії, що вважаються чоловічими
Розподіл професій на чоловічі та жіночі в наш час — це умовна річ, у більшості випадків він уже неактуальний.
Проте є робота, яка — з найрізноманітніших причин — жінкам просто не під силу, тому на таких посадах частіше можна зустріти чоловіків.
Астролог Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які часто обирають професії, що традиційно вважаються чоловічими.
Овен
Овни — природжені лідери, і це стосується не лише чоловіків, а й жінок цього знака. Ця їхня риса безцінна в політиці та бізнесі, де вони складають серйозну конкуренцію чоловікам, а іноді й легко їх обганяють. Також жінки-Овни досягають серйозних результатів у спорті — зокрема, у чоловічих видах спорту — та в армії.
Скорпіон
Скорпіони — як чоловіки, так і жінки — не лише проникливі, а й суворі люди, які не схильні до сентиментальності. Вони вміють тримати себе в руках і не давати волі емоціям — у всякому разі, на людях і під час роботи. З них виходять чудові хірурги, льотчики-випробувачі, слідчі, судово-медичні експерти, криміналісти та співробітники служб безпеки.
Козеріг
Козероги, незалежно від статі, — найдисциплінованіший і найорганізованіший знак Зодіаку; його представники старанні та уважні до деталей, тому з них виходять не тільки чудові керівники високого рангу та інженери-винахідники, а й юристи — нотаріуси, адвокати та прокурори, яким можна довіряти найскладніші справи.
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