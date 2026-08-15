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Ракетний обстріл Росії, атака на Саваслейку: головні новини ночі 15 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 серпня 2026 року:
Росію атакували ракети: у Самарі вибухи на стратегічних підприємствах (відео) Читати далі –>
Нічний удар по Запоріжжю: російський дрон влучив у торговий центр Читати далі –>
Вибухи один за одним: дрони атакували Саваслейку, де базуються носії «Кинджалів» Читати далі –>
У Марганці загинуло немовля після атаки РФ: серед поранених двоє дітей Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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