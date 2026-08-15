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Росію атакували ракети: у Самарі вибухи на стратегічних підприємствах (відео)
За попередніми даними, ціллю могло бути підприємство, яке займається виробництвом ракет-носіїв.
У ніч проти 15 серпня в російській Самарі пролунала серія вибухів під час ракетної атаки.
Про це інформують телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів.
За наявною інформацією, у Самарі було атаковано підприємство «ЦСКБ-Прогресс», яке спеціалізується на виробництві ракет-носіїв середнього класу.
Крім того, під ударом могло опинитися підприємство «Авиакор». Воно займалося модернізацією російських бомбардувальників.
Також засновник компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував у мережі відео запуску ракети «Фламінго».
Раніше повідомлялося, що безпілотники у ніч проти 15 серпня атакують російську авіабазу «Саваслейка» у Нижньогородській області.
Ми раніше інформували, що у Новоросійську лунали вибухи, активно працювала російська протиповітряна оборона, а місцеві жителі повідомляли про дим і сильний запах гару.