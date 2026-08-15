Росію атакували ракети: у Самарі вибухи на стратегічних підприємствах (відео)

Наслідки удару по Самарі / © Exilenova+

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У ніч проти 15 серпня в російській Самарі пролунала серія вибухів під час ракетної атаки.

Про це інформують телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів.

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За наявною інформацією, у Самарі було атаковано підприємство «ЦСКБ-Прогресс», яке спеціалізується на виробництві ракет-носіїв середнього класу.

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Крім того, під ударом могло опинитися підприємство «Авиакор». Воно займалося модернізацією російських бомбардувальників.

Також засновник компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував у мережі відео запуску ракети «Фламінго».

Раніше повідомлялося, що безпілотники у ніч проти 15 серпня атакують російську авіабазу «Саваслейка» у Нижньогородській області.

Ми раніше інформували, що у Новоросійську лунали вибухи, активно працювала російська протиповітряна оборона, а місцеві жителі повідомляли про дим і сильний запах гару.

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