Росія готувала удар на 400 тисяч військових, але все зламалося: ЗСУ зірвали план наступу на Запоріжжя

Війна в Україні

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Російська армія втратила можливість реалізувати задум щодо подальшого просування в напрямку Запоріжжя після успішних контратак Сил оборони України.

Про це в етері Еспресо заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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За його словами, російське командування намагалося створити на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей умови для майбутнього наступу на Запоріжжя. Для цього окупантам було необхідно отримати контроль над ключовими автомобільними та залізничними маршрутами в районі Гуляйполя.

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Однак українські контратаки змінили ситуацію на цій ділянці фронту.

«Контратаки Сил оборони фактично позбавили російські війська можливості проявити ініціативу на цьому напрямку щонайменше до кінця 2026 року», — зазначив Коваленко.

Він пояснив, що для повноцінної реалізації російського задуму окупантам потрібно було встановити контроль над міжріччям Гайчур і Верхня Терса. Це, за оцінкою аналітика, могло створити умови для формування потужного ударного угруповання чисельністю до 400 тисяч військових.

Саме таке угруповання Росія могла б використати для подальшого наступу на Запоріжжя.

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Водночас Коваленко звернув увагу на те, що звільнення українськими військовими 26 населених пунктів не стало несподіванкою для тих, хто регулярно відстежує ситуацію на фронті за відкритими джерелами.

«Для тих, хто стежив за OSINT-проєктами, це не є новиною. Просто офіційне підтвердження завжди з’являється пізніше», — сказав він.

За словами військового оглядача, від початку 2026 року Сили оборони України вже звільнили понад 750 квадратних кілометрів території. Водночас у нещодавно оприлюднених офіційних даних йшлося приблизно про 240 квадратних кілометрів.

Коваленко також пояснив, чому інформація про результати операції з’явилася із запізненням. За його словами, українське командування свідомо не розкриває деталі бойових дій до завершення важливих етапів, оскільки передчасна публічність може нашкодити військовим.

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«Є інформація, яка стає публічною лише тоді, коли це вже не може вплинути на перебіг операції», — підсумував аналітик.

Раніше повідомлялося, що Росія готується до проведення нової хвилі примусового резервного призову одразу після виборів до Держдуми у вересні 2026 року.

Ми раніше інформували, що масовані обстріли України можуть бути частиною стратегії Кремля, яка дозволяє відкласти нову мобілізацію та тиснути на Захід.

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