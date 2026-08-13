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Втрати армії РФ на фронті настільки великі, що Путін в паніці йде на відчайдушний крок: у ISW попередили
Володимир Зеленський та аналітики ISW попереджають, що Путін готує рішення про примусовий призов сотень тисяч росіян після вересневих виборів до Держдуми, щоб перекрити величезні втрати на фронті.
Російська Федерація готується до проведення нової хвилі примусового резервного призову одразу після виборів до Держдуми у вересні 2026 року.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви gрезидента України Володимира Зеленського та дані Головного управління розвідки (ГУР) МОУ.
Сотні тисяч новобранців та колосальні втрати
За даними української розвідки, Кремль ставить за мету мобілізувати кілька сотень тисяч осіб до кінця 2026 року, а також аналогічну кількість у 2027 році. Це відбуватиметься паралельно з кампанією з набору так званих «добровольців»-контрактників.
За словами Володимира Зеленського, Володимир Путін уже проводить малопомітну підготовчу роботу до можливої мобілізації загалом до 500 000 військовослужбовців.
Ключові фактори, що змушують РФ йти на цей крок:
Щомісячні втрати: Російська армія щомісяця втрачає близько 30 000 осіб особового складу.
Висока смертність: Близько 60% із цих втрат є незворотними (загиблі в бою).
Криза добровільного набору: Поточних темпів залучення контрактників за гроші вже недостатньо для перекриття втрат на лінії зіткнення.
Рішення за Путіним: оцінка ISW
Аналітики ISW зазначають, що зростаючі проблеми з комплектуванням армії та висока інтенсивність боїв змусять Путіна ухвалити складне рішення щодо проведення тієї чи іншої форми примусової мобілізації вже до кінця поточного року.
Водночас експерти наголошують: рішення про оголошення примусового призову залишається виключно особистим кроком Путіна. Воно напряму залежатиме від його оцінки ситуації на полі бою, а також від сприйняття ризиків для стабільності та цілісності кремлівського режиму.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні 11 серпня, посилаючись на дані розвідки, заявив про те, що путінський режим дійсно готує в Росії мобілізацію на осінь — якраз після проведення так званих «парламентських виборів».