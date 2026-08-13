Втрати армії РФ на фронті настільки великі, що Путін в паніці йде на відчайдушний крок: у ISW попередили

Путін готує масштабну мобілізацію / © Associated Press

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Російська Федерація готується до проведення нової хвилі примусового резервного призову одразу після виборів до Держдуми у вересні 2026 року.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви gрезидента України Володимира Зеленського та дані Головного управління розвідки (ГУР) МОУ.

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Сотні тисяч новобранців та колосальні втрати

За даними української розвідки, Кремль ставить за мету мобілізувати кілька сотень тисяч осіб до кінця 2026 року, а також аналогічну кількість у 2027 році. Це відбуватиметься паралельно з кампанією з набору так званих «добровольців»-контрактників.

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За словами Володимира Зеленського, Володимир Путін уже проводить малопомітну підготовчу роботу до можливої мобілізації загалом до 500 000 військовослужбовців.

Ключові фактори, що змушують РФ йти на цей крок:

Щомісячні втрати: Російська армія щомісяця втрачає близько 30 000 осіб особового складу.

Висока смертність: Близько 60% із цих втрат є незворотними (загиблі в бою).

Криза добровільного набору: Поточних темпів залучення контрактників за гроші вже недостатньо для перекриття втрат на лінії зіткнення.

Рішення за Путіним: оцінка ISW

Аналітики ISW зазначають, що зростаючі проблеми з комплектуванням армії та висока інтенсивність боїв змусять Путіна ухвалити складне рішення щодо проведення тієї чи іншої форми примусової мобілізації вже до кінця поточного року.

Водночас експерти наголошують: рішення про оголошення примусового призову залишається виключно особистим кроком Путіна. Воно напряму залежатиме від його оцінки ситуації на полі бою, а також від сприйняття ризиків для стабільності та цілісності кремлівського режиму.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні 11 серпня, посилаючись на дані розвідки, заявив про те, що путінський режим дійсно готує в Росії мобілізацію на осінь — якраз після проведення так званих «парламентських виборів».

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