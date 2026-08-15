США переводять оборонку на військові рейки: Пентагон оголосив про масштабне нарощування виробництва

Пентагон / © Associated Press

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США розширюють виробничі потужності для випуску компонентів ракет-перехоплювачів, які використовуються в системі протиракетної оборони Aegis.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

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Міністерство оборони США оголосило про укладення угод із Boeing та RTX, які передбачають збільшення виробництва ключових компонентів для ракет-перехоплювачів Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) та Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

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Йдеться про корабельні ракети-перехоплювачі, які є одним із ключових елементів системи протиракетної оборони Aegis.

У Пентагоні зазначили, що SM-3 є основою морської протиракетної оборони Сполучених Штатів як усередині країни, так і за кордоном. Нові угоди мають дозволити наростити виробництво низки критично важливих компонентів для цих ракет.

Заступник міністра оборони США із закупівель та підтримки Майкл П. Даффі заявив, що домовленості повинні забезпечити американські війська необхідними боєприпасами та водночас посилити виробничі ланцюги.

«Ці угоди гарантують, що наші військові отримають боєприпаси, необхідні для перемоги. Ми стабілізуємо наші ланцюги постачання, розширюємо виробництво боєприпасів та переводимо всю нашу оборонну промислову базу на військові рейки», — заявив Даффі.

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У Пентагоні також наголосили, що в рамках нових угод виробництво ракет SM-3 Block IIA та Block IB, які є основою американської протиракетної оборони, буде прискорено.

При цьому Boeing має стати ключовим рушієм збільшення виробництва відповідних компонентів.

Раніше повідомлялося, що польський уряд найближчими днями може ухвалити рішення про передавання Україні перехоплювачів для систем Patriot.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно лише 5% американських запасів ракет-перехоплювачів, щоб пережити зиму.

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