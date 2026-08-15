США переводят оборонку на военные рельсы: Пентагон объявил о масштабном наращивании производства

Пентагон / © Associated Press

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США расширяют производственные мощности по выпуску компонентов ракет-перехватчиков, используемых в системе противоракетной обороны Aegis.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

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Министерство обороны США объявило о заключении соглашений с Boeing и RTX, предусматривающих увеличение производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

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Речь идет о корабельных ракетах-перехватчиках, которые являются одним из ключевых элементов системы противоракетной обороны Aegis.

В Пентагоне отметили, что SM-3 является основой морской противоракетной обороны Соединенных Штатов, как внутри страны, так и за рубежом. Новые соглашения должны позволить нарастить производство ряда критически важных компонентов этих ракет.

Заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Майкл П. Даффи заявил, что договоренности должны обеспечить американские войска необходимыми боеприпасами и одновременно усилить производственные цепи.

«Данные соглашения гарантируют, что наши военные получат боеприпасы, необходимые для победы. Мы стабилизируем наши цепи поставок, расширяем производство боеприпасов и переводим всю нашу оборонную промышленную базу на военные рельсы», — заявил Даффи.

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В Пентагоне также отметили, что в рамках новых соглашений производство ракет SM-3 Block IIA и Block IB, являющихся основой американской противоракетной обороны, будет ускорено.

При этом Boeing должно стать ключевым двигателем увеличения производства соответствующих компонентов.

Ранее сообщалось, что польское правительство в ближайшие дни может принять решение о передаче Украине перехватчиков для систем Patriot.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно только 5% американских запасов ракет-перехватчиков, чтобы пережить зиму.

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