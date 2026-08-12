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По информации Financial Times, вице-президент США Джей Ди Венс лично просил Владимира Зеленского не бить по танкерам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море у Новороссийска. Доля американских компаний в консорциуме — около 22,5%. В администрации Трампа считают, что это украинские удары дестабилизируют нефтяные рынки и наносят ущерб американским компаниям. Украина якобы согласилась, надеясь получить лицензию на производство ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot. Но в этом, как известно, США нам отказали.

Поэтому пока Россия стирает с лица земли украинские города, так как Киеву нечем сбивать вражескую баллистику, Америка просит Украину еще и не бить по танкерам в Черном море. При этом закрывая глаза на то, что именно очередная война против Ирана, которую США не могут ни выиграть, ни закончить, привела к мировому энергетическому кризису и острому дефициту важных видов вооружений, таких как перехватчики PAC-3 к Patriot. На прошлой неделе президент Зеленский заявлял, что у Украины есть договоренности с США о ежемесячных поставках «петриотов». Но, когда мы начнем получать ракеты и в каких количествах неизвестно. Ведь с лета прошлого года их за европейские средства покупали европейские страны через натовский механизм PURL.

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Какие страны, кроме США, имеют перехватчики Patriot, а также другие действенные системы ПВО? Почему они не могут или не хотят их предоставить Украине? Читайте в материале ТСН.ua.

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Запасы в Европе: проблемы не только у Украины

Во вторник, 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда передала американской стороне предложения Киева. По словам главы государства, США могут помочь нашей защите, прежде всего из ПВО, давить на Россию ради того, чтобы планы были другие: готовить окончание войны, а не затягивание.

Однако ранее западные СМИ сообщали, что США отказали Украине в предоставлении экстренного зимнего пакета антибаллистики из 300 петриотов, о котором Зеленский просил Трампа во время личной встречи в Белом доме в конце июля. Позже американский президент заявил, что перехватчики к Patriot нужны самим Соединенным Штатам на Ближнем Востоке, тем самым оставив Украину один на один с российской баллистикой, которую нечем сбивать.

ТСН.ua уже писал, что в очередной войне против Ирана США использовали 65% перехватчиков к системам Patriot. К примеру, если еще к началу этого года на складах Пентагона было около 2330 ракет до «петриотов», то сейчас их осталось около 800. Соединенным Штатам понадобится больше года, чтобы выработать новые ракеты и пополнить запасы. Но это при условии, что не будет обострения войны на Ближнем Востоке и где-то в мире не разразится еще один конфликт.

Также ТСН.ua уже писал, что у Японии американская лицензия на производство этих ракет. Правда, объемы достаточно низкие — всего до 50 единиц в год. К концу 2027 года совместное производство «петриотов» будет развернуто в Германии. Правда, объемы тоже будут незначительными — до 180 ракет в год.

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Владимир Зеленский уже заявлял, что среди европейских стран, которые могут предоставить Украине антибаллистику, — Германия и Польша. Киев, по его словам, также ведет переговоры с Норвегией, Нидерландами и странами Ближнего Востока. Помочь также могли бы Япония и Южная Корея, однако они не делают этого из-за своего внутреннего законодательства.

Какие еще системы ПВО кроме Patriot могут сбивать российскую баллистику и почему Украине их не дают?

Несколько уровней ПВО: разработки США и Израиля

Еще в октябре 2023 года, когда террористический ХАМАС напал на Израиль, западные СМИ подробно описывали, из чего состоит его система противовоздушной обороны. В частности, CNN писал о четырех уровнях обороны.

Первый — это система противоракетной обороны «Железный купол», созданная Израилем при поддержке США.

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«Железный купол» предназначен для перехвата ракет малой дальности и артиллерии. Однако нет информации об успешных испытаниях перехвата этой системой именно баллистических ракет. Это не значит, что Украине они не нужны. Еще в марте 2022 года, выступая перед Кнессетом, Владимир Зеленский говорил о лучшей ПРО Израиле, которая может помочь и Украине. Однако Израиль так и не принял решение о передаче нам «Железного купола».

Второй — система противоракетной обороны «Праща Давида». Совместная разработка США и Израиля.

«Прящая Давида» может перехватывать крылатые ракеты средней и большой дальности, а также баллистические вроде российского «Искандера». Перехватчики этой системы производят как США, так и Израиль. Единственная страна, которой Израиль согласился продать «Пращ Давида», — это Финляндия. Однако поставка еще не состоялась.

Третий – системы противоракетной обороны Arrow 2 и Arrow 3. Также совместная разработка США и Израиля.

Arrow 2 и Arrow 3 могут перехватывать баллистические ракеты в пределах атмосферы, а также предназначены для внеатмосферного перехвата. Также могут работать по межконтинентальным баллистическим ракетам с ядерными, химическими, биологическими или обычными боеголовками. На вооружении европейских стран-членов НАТО Arrow 2 нет. Система Arrow 3 существует только в Германии.

Четвертый — противоракетный комплекс THAAD для заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.

THAAD является исключительной американской системой, как и Patriot. Однако, в отличие от петриота, может сбивать баллистические ракеты на расстоянии до 200 км и на высоте до 150 км. THAAD стоят на вооружении ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля. Ни одна европейская страна-член НАТО не имеет этой системы. К тому же, в войне против Ирана Соединенные Штаты использовали 80% ракет-перехватчиков THAAD. Так что с этой системой такая же проблема, как и с «петриотами», — нужно быстро расширять производство.

Другие системы ПВО: фокус на Южную Корею

В большом репортаже из Сеула ТСН.ua уже писал, что Южная Корея входит в топ-10 стран мира по экспорту оружия. Ее ЗРК Cheongung-II перехватил более 90% иранских целей в ОАЭ в марте этого года. 2022 контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами на $3,5 млрд на поставку 10 батарей Cheongung-II стал для Сеула крупнейшим в истории. Есть еще одна южнокорейская разработка — ЗРК L-SAM, также способный сбивать баллистические ракеты. Однако пока ни одна страна в мире не заключила соответствующих договоренностей с Кореей по поводу ее приобретения.

Ракеты-перехватчики к южнокорейским ЗРК примерно в четыре раза дешевле американских до Patriot PAC-3. Поэтому эти системы являются хорошими аналогами петриотов. Но из-за политических соображений, в частности Россией и Китаем, Южная Корея отказывается предоставить или продать Украине эти системы, даже через третьи страны. Например, через Польшу, которая является одним из крупнейших покупателей южнокорейского вооружения.

Конечно, в Украине есть на вооружении франко-итальянская SAMP/T, которая также должна сбивать баллистику. Однако официально и неофициально украинские чиновники разных уровней отмечали, что те модификации этих систем, которые есть у Украины, не работают по российской баллистике. В июле этого года Владимир Зеленский публично говорил, что Украина первой получит новые усиленные антибаллистические системы SAMP/T NG.

Поэтому Украине нужно в первую очередь работать с европейскими союзниками по созданию собственных действенных антибаллистических систем. Ибо, как видим, в новейших THAAD и Cheongung-II нет ни одна европейская страна-член НАТО. Финляндия до сих пор ожидает систему «Праща Давида», которая должна выйти на оперативную готовность в 2030 году. Только у Германии есть американо-израильская Arrow 3. Именно поэтому в июле десять государств Европы, включая Украину, создали коалицию антибалистической обороны, которая должна наработать антибалистический потенциал Европы.

Дата публикации 16:16, 05.08.26 Количество просмотров 53 Почему ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты? Ужасные последствия атаки по Киеву и области

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