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За інформацією Financial Times, віцепрезидент США Джей Ді Венс особисто просив Володимира Зеленського не бити по танкерах біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на Чорному морі біля Новоросійська. Частка американських компаній у консорціумі — біля 22,5%. В адміністрації Трампа вважають, що це українські удари дестабілізують нафтові ринки та завдають шкоди американським компаніям. Україна начебто погодилася, сподіваючись отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Проте в цьому, як відомо, США нам відмовили.

Тож поки Росія змітає з лиця землі українські міста, бо Київ не має чим збивати ворожу балістику, Америка просить Україну ще й не бити по танкерах у Чорному морі. Водночас заплющуючи очі на те, що це саме чергова війна проти Ірану, яку США не можуть ні виграти, ні закінчити, призвела до світової енергетичної кризи та гострого дефіциту важливих видів озброєнь, таких як перехоплювачі PAC-3 до Patriot. Минулого тижня президент Зеленський заявляв, що Україна має домовленості зі США про щомісячні постачання «петріотів». Проте коли ми почнемо отримувати ракети та в яких кількостях невідомо. Адже від літа минулого року їх за європейський кошт купляли європейські країни через натовський механізм PURL.

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Які країни, крім США, також мають перехоплювачі до Patriot, а також інші дієві системи ППО? Та чому вони не можуть або не хочуть їх надати Україні? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Запаси в Європі: проблеми не лише в України

У вівторок, 11 серпня, Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда передала американській стороні пропозиції Києва. За словами глави держави, США можуть допомогти нашому захисту, передусім із ППО, тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші: готувати закінчення війни, а не затягування.

Проте раніше західні ЗМІ повідомляли, що США відмовили Україні в наданні екстреного зимового пакету антибалістики з 300 «петріотів», про який Зеленський просив Трампа під час особистої зустрічі в Білому домі наприкінці липня. Пізніше американський президент заявив, що перехоплювачі до Patriot потрібні самим Сполученим Штатам на Близькому Сході, тим самим залишивши Україну сам на сам з російською балістикою, яку нічим збивати.

ТСН.ua вже писав, що в черговій війні проти Ірану США використали 65% перехоплювачів до систем Patriot. Наприклад, якщо ще на початок цього року на складах Пентагону було близько 2330 ракет до «петріотів», то зараз їх залишилося біля 800. Сполученим Штатам знадобиться понад рік, щоб виробити нові ракети й поповнити запаси. Але це за умови, що не буде загострення війни на Близькому Сході й десь у світі не вибухне ще один конфлікт.

Також ТСН.ua вже писав, що Японія має американську ліцензію на виробництво цих ракет. Щоправда, обсяги доволі низькі — лише до 50 одиниць на рік. На кінець 2027 року спільне виробництво «петріотів» буде розгорнуто в Німеччині. Щоправда, обсяги теж будуть незначними — до 180 ракет на рік.

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Володимир Зеленський вже заявляв, що серед європейських країн, які можуть надати Україні антибалістику, — Німеччина та Польща. Київ, за його словами, також веде переговори з Норвегією, Нідерландами та країнами Близького Сходу. Допомогти також могли б Японія та Південна Корея, однак вони не роблять цього через своє внутрішнє законодавство.

Які ще системи ППО крім Patriot можуть збивати російську балістику, та чому Україні їх не дають?

Кількарівнева ППО: розробки США та Ізраїлю

Ще в жовтні 2023 року, коли терористичний ХАМАС напав на Ізраїль, західні ЗМІ детально описували з чого складається його система протиповітряної оборони. Зокрема CNN писав про чотири рівні оборони.

Перший — це система протиракетної оборони «Залізний купол», створена Ізраїлем за підтримки США.

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«Залізний купол» призначений для перехоплення ракет малої дальності та артилерії. Проте немає інформації про успішні випробування перехоплення цією системою саме балістичних ракет. Це не означає, що Україні вони не потрібні. Ще у березні 2022 року виступаючи перед Кнесетом Володимир Зеленський говорив про найкращу ПРО Ізраїлю, яка може допомогти й Україні. Проте Ізраїль так і не ухвалив рішення про передавання нам «Залізного купола».

Другий — система протиракетної оборони «Праща Давида». Спільна розробка США та Ізраїлю.

«Праща Давида» може перехоплювати крилаті ракети середньої та великої дальності, а також балістичні на кшталт російського «Іскандеру». Перехоплювачі до цієї системи виробляють як США, так і Ізраїль. Єдина країна, якій Ізраїль погодився продати «Пращу Давида» — це Фінляндія. Проте постачання ще не відбулося.

Третій — системи протиракетної оборони Arrow 2 та Arrow 3. Теж спільна розробка США та Ізраїлю.

Arrow 2 та Arrow 3 можуть перехоплювати балістичні ракети у межах атмосфери, а також призначені для позаатмосферного перехоплення. Також можуть працювати по міжконтинентальним балістичним ракетам з ядерними, хімічними, біологічними або звичайними боєголовками. На озброєнні європейських країн-членів НАТО Arrow 2 немає. Система Arrow 3 є лише у Німеччини.

Четвертий — протиракетний комплекс THAAD для заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

THAAD є виключною американською системою, як і Patriot. Проте, на відміну від «петріота», може збивати балістичні ракети на відстані до 200 км та на висоті до 150 км. THAAD стоять на озброєнні ОАЕ, Саудівської Аравії та Ізраїлю. Жодна європейська країна-член НАТО не має цієї системи. До того ж, у війні проти Ірану Сполучені Штати використали 80% ракет-перехоплювачів до THAAD. Тож із цією системою така ж проблема, як і з «петріотами», — треба швидко розширювати виробництво.

Інші системи ППО: фокус на Південну Корею

У великому репортажі з Сеула ТСН.ua вже писав, що Південна Корея входить до топ-10 країн у світі за експортом зброї. Її ЗРК Cheongung-II перехопив понад 90% іранських цілей в ОАЕ у березні цього року. 2022 року контракт з Об’єднаними Арабськими Еміратами на $3,5 млрд на постачання 10 батарей Cheongung-II став для Сеула найбільшим в історії. Є ще одна південнокорейська розробка — ЗРК L-SAM, який також здатен збивати балістичні ракети. Проте поки жодна країна в світі не уклала відповідних домовленостей із Кореєю щодо її придбання.

Ракети-перехоплювачі до південнокорейських ЗРК приблизно в чотири рази дешевші за американські до Patriot PAC-3. Тож ці системи є хорошими аналогами «петріотів». Але через політичні міркування, зокрема через Росію та Китай, Південна Корея відмовляється надати чи продати Україні ці системи, навіть через треті країни. Наприклад через Польщу, яка є одним із найбільших покупців південнокорейського озброєння.

Звісно, що в Україні є на озброєнні франко-італійська SAMP/T, яка також має збивати балістику. Проте офіційно й неофіційно українські посадовці різних рівнів наголошували, що ті модифікації цих систем, які має Україна, не працюють по російській балістиці. У липні цього року Володимир Зеленський публічно говорив, що «Україна першою отримає нові посилені антибалістичні системи SAMP/T NG».

Тож Україні треба насамперед працювати з європейськими союзниками щодо створення власних дієвих антибалістичних систем. Бо, як бачимо, найновітніших THAAD та Cheongung-II не має жодна європейська країна-член НАТО. Фінляндія досі чекає на систему «Праща Давида», яка має вийти на оперативну готовність 2030 року. Лише Німеччина має американо-ізраїльську Arrow 3. Саме тому в липні десять держав Європи, включаючи Україну, створили коаліцію антибалістичної оборони, яка має напрацювати антибалістичний потенціал Європи.

Дата публікації 16:16, 05.08.26 Кількість переглядів 53 Чому ППО не збила жодної балістичної ракети? Жахливі наслідки атаки по Києву та області

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