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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України повертається пекельна спека: синоптикиня Діденко назвала точні дати

Прохолода в Україні затримається лише на кілька днів. Уже наприкінці тижня температура почне зростати, а від понеділка спека повернеться.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Спека в Україні

Спека в Україні / © УНІАН

Після кількох днів комфортної температури в Україні знову почне теплішати. Уже від неділі, 16 серпня, температура повітря піде вгору, а від понеділка, 17 серпня, спека повернеться.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, прохолодніше повітря, яке зайшло в Україну після проходження атмосферного фронту, затримається ще на кілька днів.

У четвер, 13 серпня, і до суботи включно денна температура у більшості областей становитиме комфортні +22…+26°C.

Водночас уже в неділю почнеться потепління, а від понеділка температура підвищуватиметься ще більше. Водночас ночі залишатимуться прохолоднішими, що характерно для серпня.

Опадів найближчими днями синоптикиня не прогнозує — над Україною утримуватиметься антициклон.

Якою буде погода в Києві

У столиці 13 серпня та до кінця робочого тижня очікується суха й сонячна погода. Температура вдень становитиме близько +22…+25°C.

У неділю в Києві потеплішає приблизно до +28°C, а від понеділка спека почне повертатися.

Таким чином, найближчі кілька днів в Україні ще зберігатиметься комфортна температура, однак уже наприкінці тижня погода почне змінюватися в бік потепління.

Нагадаємо, у тропічній зоні одночасно посилюються два кліматичні явища — позитивний Диполь Індійського океану та потужний Супер Ель-Ніньйо в Тихому океані.

Температурні аномалії в обох океанах формують масштабні атмосферні циркуляції, які можуть суттєво вплинути на майбутню зиму в Північній півкулі. В Індійському океані очікується дефіцит опадів на сході та їхній надлишок на заході, тоді як у Тихому океані температура може перевищувати норму на 4–5°C. Посилення цих процесів прогнозують протягом осені та на початку зими.

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