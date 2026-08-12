Такі несвідомі вчинки зруйнують стосунки немов зрада: мільйони пар припускаються цих 7 помилок

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Британська колумністка та експертка в стосунках Трейсі Кокс описала сім повсякденних сценаріїв, які, на її думку, можуть підривати довіру та віддаляти партнерів без фізичної зради.

Про це йдеться в її колонці для Daily Mail 12 серпня 2026 року.

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«Кожен момент, коли партнер забирає свою увагу, захоплення чи лояльність і спрямовує їх кудись іще, має велике значення», — написала Кокс, пояснюючи головну тезу матеріалу.

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Які звички можуть ранити партнера

Порівнювати партнера з іншими. Постійні зіставлення з колегами, друзями або колишніми можуть давати людині відчуття, що її оцінюють і вважають недостатньо хорошою. Ідеалізувати когось іншого та знецінювати кохану людину. Йдеться не про разову симпатію чи комплімент, а про ситуацію, коли сторонню людину постійно підносять, а партнера на її тлі принижують або критикують. Спершу ділитися важливими новинами не з партнером. Якщо значущі події, переживання та особисті відкриття регулярно обговорюють із кимось іншим, емоційна близькість у парі може слабшати. Таємно зустрічатися з людиною, яка скривдила партнера. Навіть якщо для одного з партнерів це просто дружба або окремі домовленості, приховані зустрічі з тим, хто завдав болю коханій людині, можуть сприйматися як нехтування її почуттями. Дивитися самому серіал, який пара домовилася дивитися разом. На перший погляд, це дрібниця, але порушення спільного ритуалу може сприйматися як байдужість до домовленостей і часу удвох. Більше довіряти думці друга, ніж партнерові. Кокс відносить до проблемних сценаріїв випадки, коли оцінка друга чи подруги систематично має для людини більшу вагу, ніж слова коханої людини, особливо в питаннях, що стосуються самої пари. Регулярно зустрічатися з колишнім або колишньою наодинці. Такі контакти не є автоматично зрадою, однак прихований характер зустрічей або порушення узгоджених у парі меж може підірвати довіру.

Межі у стосунках визначають самі партнери

Жоден із перелічених сценаріїв сам собою не доводить зраду. Те, що одна пара вважає нормальною дружбою, для іншої може бути порушенням домовленостей — усе залежить від контексту, відкритості та меж, про які партнери домовилися.

Раніше у матеріалі TSN.ua психологиня пояснювала, що емоційне віддалення та листування з іншими не мають універсального «вироку»: важливо зважати на зміст спілкування, приховування та те, як це впливає на довіру в конкретній парі.

Тому такі ознаки можуть бути не приводом для стеження за телефоном чи автоматичних звинувачень, а сигналом для чесної розмови: що саме ранить, які правила важливі для обох і які дії кожен вважає прийнятними.

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