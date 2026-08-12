Скандал із інвалідністю у прокурорів: які несподіванки виявила перевірка

Офіс генпрокурора / © УНІАН

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У більшості українських прокурорів, які мали статус людей з інвалідністю та пройшли повторну перевірку, діагноз не підтвердився. Із 437 працівників прокуратури, обстежених після початку масштабної перевірки, у 316 випадках, або 72,3%, встановлений раніше статус зазнав змін.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит видання Oboz.ua.

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Зокрема, у 207 прокурорів інвалідність скасували повністю, ще у 109 змінили групу або строк раніше встановленої інвалідності. Повністю діагноз підтвердився лише у 121 працівника.

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Таким чином, майже половина прокурорів, які пройшли перевірку, — 47,4% — взагалі втратили статус людини з інвалідністю.

В Oboz.ua зазначають, що фактична кількість таких випадків може бути більшою, оскільки частина прокурорів могла добровільно звільнитися й не проходити повторного обстеження. В ОГП окремо не ведуть статистику щодо звільнених прокурорів з інвалідністю.

Водночас, якщо в листопаді 2024 року в органах прокуратури працювали 523 людини з інвалідністю, то станом на серпень 2026-го їх залишилося 337.

Початок перевірки

Ще у липні 2025 року генеральний прокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення направити прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

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Виняток зробили для 136 працівників, які мають статус інвалідів дитинства, а також тих, що зазнали невідновних втрат для здоров’я, мають онкологічні захворювання або є інвалідами війни.

Чому прокурори оформлювали інвалідність?

Проблема привернула особливу увагу через пенсійні переваги, які закон передбачає для прокурорів з інвалідністю. Для призначення звичайної прокурорської пенсії за вислугу років необхідно мати щонайменше 25 років загального стажу, з яких не менш ніж 15 років — на прокурорських посадах.

Водночас відповідно до частини 9 статті 86 Закону України «Про прокуратуру» прокурорам, яких визнано особами з інвалідністю I або II групи, пенсію можуть призначити за наявності лише 10 років прокурорського стажу — незалежно від віку. На практиці це може означати отримання спеціальної пенсії вже у 35–40 років.

При цьому наявність інвалідності сама по собі не забороняє продовжувати прокурорську кар’єру. Працівник може одночасно отримувати посадовий оклад та прокурорські надбавки і пенсію по інвалідності, яка становить 60% заробітної плати.

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Через судові позови деякі прокурори домагалися збільшення цього показника до 80–90% та виплати Пенсійним фондом значних сум за попередні роки.

Нагадаємо, масштабна перевірка розпочалася після скандалу 2024 року на Хмельниччині, де інвалідність оформили понад 50 прокурорів. Ситуація отримала особливий розголос після викриття голови місцевої МСЕК Тетяни Крупи у незаконному збагаченні.

Після цього в органах прокуратури розпочали масштабне службове розслідування. Щоб перевірити обґрунтованість статусу, прокурорам з інвалідністю запропонували добровільно пройти повторне медичне обстеження.

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