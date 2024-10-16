Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 49 прокурорів області

Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Журналіст стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштабну систему, адже могли бути "співучасниками корупційних схем". А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців.

"При обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці Т.Крупи у обласній МСЕК було знайдено 104 тисячі доларів, які у період 2-4 жовтня Крупа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово, у порядку живої черги", – стверджує Бутусов.

За його інформацією, більшість громадян, які принесли хабарі останнім часом – жінки.

Журналіст пояснює, що суть схеми полягає в наступному: чоловік, дружина якого має групу інвалідності, оформлює собі догляд, і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. Проте і самі прокурори не "гидувалися" оформлювати собі інвалідність.

"Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи - згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т.Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи (сина Тетяни Крупи – Ред.)", – пише Бутусов.

За його спостереженнями, з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів згідно з декларацією, пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор.

"Масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами", – стверджує журналіст.

Справа не лише в мобілізації

Бутусов пояснив, що прокурори оформлювали групу інвалідності для себе не лише з метою уникнення від мобілізації.

"Тут не в грошах справа – подивіться декларації цих 49, кожен прокурор області це дуже заможна людина, вони усі мають десятки гектарів землі, квартири, будинки, машини, за рівнем статків прокурори знаходяться в Україні на рівні еліти. Але згідно з законодавством про працю люди з інвалідністю мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити", – зауважив журналіст.

Крім того, це – додаткова підстава щоб не допустити переведення прокурора зі "своєї" області, в якусь іншу – "не таку зручну".

"Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю", – пише Бутусов.

Реакція Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування.

"Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", – йдеться в повідомленні.

Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Печерський районний суд Києва обрав Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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