ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3040
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по Хмельниччині: “прилетіло” по лікарні, постраждали пацієнти

Зафіксовані пошкодження одного з медзакладів області та автомобілів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Хмельницьку область упродовж доби неодноразово атакували ворожі ударні дрони і було пошкоджено медичний заклад. У результаті обстрілу постраждали четверо пацієнтів.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиття. Деталі згодом», — написав очільник ОВА в Мережі.

Під час однієї з атак було пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, які були припарковані поруч.

Тюрін зазначив, що четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Даних про загиблих не надходило.

Нагадаємо, від самого ранку 13 жовтня Україна перебуває під масованою повітряною атакою РФ, яка розпочалася ще ввечері 12 жовтня. Окупанти випустили балістичні ракети, баражувальні боєприпаси та дрони. Сили ППО збили та придушили 88 безпілотників, однак зафіксовано влучання на 17 локаціях та падіння уламків у семи місцях.

Загроза триває: ворожі реактивні дрони просуваються до центру та на захід країни, зокрема у напрямку Вінниччини, Хмельниччини, Тернопільщини й Миколаївщини, а північ Харківщини перебуває під загрозою удару КАБами.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie