Росія вдарила по Хмельниччині: “прилетіло” по лікарні, постраждали пацієнти

Атака російськими дронами / © tsn.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Хмельницьку область упродовж доби неодноразово атакували ворожі ударні дрони і було пошкоджено медичний заклад. У результаті обстрілу постраждали четверо пацієнтів.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Реклама

«Упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиття. Деталі згодом», — написав очільник ОВА в Мережі.

Реклама

Під час однієї з атак було пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, які були припарковані поруч.

Тюрін зазначив, що четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Даних про загиблих не надходило.

Нагадаємо, від самого ранку 13 жовтня Україна перебуває під масованою повітряною атакою РФ, яка розпочалася ще ввечері 12 жовтня. Окупанти випустили балістичні ракети, баражувальні боєприпаси та дрони. Сили ППО збили та придушили 88 безпілотників, однак зафіксовано влучання на 17 локаціях та падіння уламків у семи місцях.

Загроза триває: ворожі реактивні дрони просуваються до центру та на захід країни, зокрема у напрямку Вінниччини, Хмельниччини, Тернопільщини й Миколаївщини, а північ Харківщини перебуває під загрозою удару КАБами.

Реклама

Новини партнерів