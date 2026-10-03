"Знову "робота" ТЦК та СП?": люди у формі вдерлися через вікно до приватного будинку — Лубінець

Військові ТЦК / © Цензор.нет

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На Хмельниччині група людей у військовій та цивільній формі проникла до приватного будинку через вікно. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генерального прокурора, щоб встановити особи цих людей та з’ясувати, чи були вони працівниками ТЦК та СП.

«Що це було — пограбування? Чи знову „робота“ ТЦК та СП?» — написав Лубінець у Facebook, коментуючи відео, яке поширюється в мережі.

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За словами омбудсмана, на кадрах видно, як група невідомих людей у військовій та цивільній формі підходить до приватного будинку, відчиняє вікно та проникає всередину.

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«Хто саме ці люди — працівники ТЦК та СП, військовослужбовці чи інші особи — має встановити офіційна перевірка», — наголосив Лубінець.

Лубінець звернувся до прокуратури

За словами уповноваженого ВР з прав людини, він направив лист до Офісу генерального прокурора, аби встановити всіх причетних, з’ясувати обставини події та надати діям людей на відео правову оцінку.

«Зараз потрібно встановити все: хто ці люди, на якій підставі вони діяли, хто дав їм відповідні вказівки та чи були законні підстави для проникнення на територію домоволодіння», — наголосив Лубінець.

Омбудсман нагадав про недоторканність житла

Лубінець наголосив, що закон має діяти для всіх, а законність проникнення до приватного житла має бути встановлена під час перевірки.

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«Незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи — це пряме порушення статті 30 Конституції України, яка гарантує недоторканність житла», — зазначив омбудсман.

Він також нагадав про статтю 162 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення недоторканності житла.

«Кожне таке звернення та ситуація має бути перевірена. Кожне порушення — отримати правову оцінку. Бо мовчання точно не зробить цю проблему меншою», — заявив омбудсман.

Нагадаємо, у Львові під час мобілізаційних заходів військовослужюовці ТЦК та СП застосували силу до цивільних. Під час конфлікту один із представників групи оповіщення дістав табельну зброю. За фактом інциденту ДБР розпочало розслідування.

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