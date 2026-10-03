Ніколи не робіть цього з унітазом: сантехніки назвали три помилки, які можуть дорого коштувати

Що не можна кидати в унітаз / © pexels.com

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Фахівці радять не чекати, поки унітаз остаточно перестане працювати. Багато несправностей розвиваються поступово, тому їх можна помітити заздалегідь та усунути до того, як знадобиться серйозний ремонт.

Експерти Good Housekeeping назвали три поширені помилки під час користування унітазом, яких варто уникати.

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Не ігноруйте протікання унітаза

Якщо ви чуєте, що унітаз постійно набирає воду або вода продовжує текти після змивання, не варто відкладати перевірку. Навіть невелике протікання може призводити до значних втрат води.

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В Агентстві з охорони довкілля США зазначають, що несправний унітаз може витрачати близько 757 літрів води на добу.

Перевірити, чи протікає бачок унітаза, можна простим способом. Додайте трохи харчового барвника у воду в бачку та зачекайте приблизно 10 хвилин, не змиваючи воду. Якщо забарвлена вода з’явилася в чаші, це може свідчити про протікання.

Однією з поширених причин є зношений клапан бачка, який уже не забезпечує герметичного перекриття води. Після перевірки з барвником воду потрібно одразу змити, щоб не залишити плям на поверхні сантехніки.

Не ігноруйте перші ознаки засмічення

Засмічений унітаз не завжди перестає працювати раптово. Часто перед серйозною проблемою з’являються характерні ознаки.

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Одна з них — вода після змивання починає сходити повільніше, ніж зазвичай. Насторожити також повинні булькаючі звуки та неприємний запах із каналізаційних отворів раковини або душу. Сантехнічна система будинку взаємопов’язана, тому такі симптоми можуть вказувати на проблему з каналізацією.

Особливо небезпечна ситуація, коли після натискання кнопки змиву рівень води в чаші швидко піднімається. Повторно змивати воду в такому разі не варто — вона може перелитися через край.

Якщо ви знаєте, що в унітаз випадково впав сторонній предмет, наприклад дитяча іграшка, краще спробувати дістати його, а не проштовхувати далі по трубі.

Для звичайного засмічення насамперед можна використати вантуз. Він допомагає усунути скупчення туалетного паперу та деякі інші перешкоди.

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Водночас із хімічними засобами для прочищення труб потрібно бути обережними. Не кожен засіб підходить для унітаза: агресивні хімічні речовини можуть пошкодити сантехніку. Перед використанням варто обов’язково перевірити вказівки виробника та переконатися, що засіб призначений саме для унітазів.

Не змивайте в унітаз усе підряд

Ще одна поширена причина засмічення — речі, які взагалі не повинні потрапляти в каналізацію.

За словами експертів, окрім природних відходів, для змивання в унітазі призначений насамперед туалетний папір. Паперові рушники, тампони та інші подібні вироби не розчиняються у воді так швидко, тому можуть накопичуватися в трубах та спричиняти засмічення.

Окрему увагу варто звернути на так звані змивні вологі серветки. Навіть якщо на упаковці зазначено, що їх можна змивати, вони можуть застрягати в домашній каналізації. А якщо серветки пройдуть домашні труби, вони все одно здатні створювати проблеми в каналізаційних мережах і на очисних спорудах.

Особливо обережними варто бути власникам старих будинків і будинків із септиком. У таких системах навіть деякі види дуже щільного багатошарового туалетного паперу можуть розкладатися повільніше.

Тому найпростіше правило звучить так: якщо ви не впевнені, чи можна якусь річ змивати в унітаз, краще викинути її у смітник.

FAQ

Що не можна змивати в унітаз?

В унітаз не варто змивати вологі серветки, паперові рушники, тампони та інші засоби особистої гігієни. На відміну від туалетного паперу, багато таких матеріалів погано або повільно розпадаються у воді, через що можуть спричинити засмічення каналізаційних труб.

Що робити, якщо забився унітаз?

Якщо вода в унітазі погано сходить або після змивання починає підніматися, не змивайте її повторно. Спочатку перевірте, чи в чашу не потрапив сторонній предмет. Для нескладного засмічення можна скористатися вантузом. Якщо це не допомогло або проблема регулярно повторюється, краще звернутися до сантехніка. Не використовуйте агресивний засіб для прочищення труб, якщо виробник прямо не вказує, що він безпечний для унітазів.

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