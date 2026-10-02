Що робити, якщо забилася раковина: експертка назвала прості способи, які допоможуть без хімії

Як прочистити раковину / © pexels.com

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На щастя, у багатьох випадках прочистити раковину можна самостійно, не вдаючись до агресивної побутової хімії. В SouthernLiving розповіли, які способи радять спробувати фахівці та як запобігти повторному засміченню.

Чому забивається раковина у ванній

Однією з найпоширеніших причин засмічення раковини є волосся. Професійна клінерка Сара Сан-Анджело пояснює, що до зливу потрапляє як волосся з голови, так і дрібні волоски під час гоління. В трубі вони змішуються зі шкірним жиром, зубною пастою та іншими забрудненнями. Поступово утворюється щільна маса, яка перешкоджає нормальному відтоку води.

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Тому якщо вода повільно стікає в раковині, не варто чекати, доки злив заблокується повністю. Чим раніше видалити забруднення, тим простіше це зробити.

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Фахівці рекомендують профілактично очищати злив приблизно раз на місяць. Це допоможе не допустити значного накопичення волосся та бруду.

Як прочистити раковину в домашніх умовах

Якщо забилася раковина, Сара Сан-Анджело радить не починати з агресивних хімічних засобів для прочищення труб. Деякі з них можуть пошкоджувати сантехніку, особливо за неправильного або частого використання.

Насамперед варто спробувати механічно видалити засмічення. Для цього підійде сантехнічний трос або спеціальна пластикова смужка з невеликими зубцями для очищення зливу.

Її потрібно обережно вставити якомога глибше у зливний отвір, а потім витягнути разом із волоссям та брудом, що зачепилися за зубці. Після цього пустіть воду і перевірте, чи стала вона стікати швидше.

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За необхідності процедуру можна повторити кілька разів. Під час очищення інструмент варто злегка повертати — так він може захопити більше волосся.

Якщо цей спосіб не допоміг, можна спробувати невеликий вантуз.

Як прочистити злив засобом для миття посуду та гарячою водою

Ще один простий спосіб прочистити раковину — скористатися засобом для миття посуду та гарячою водою. Він може допомогти розчинити жирові відкладення, які склеюють волосся та інший бруд у трубі.

Спочатку бажано дочекатися, поки вода з раковини повністю стече. Потім налийте у злив приблизно половину склянки засобу для миття посуду, який добре розчиняє жир.

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Після цього обережно влийте гарячу воду. Ефект може з’явитися не одразу, тому варто зачекати. За сильного засмічення процедуру може знадобитися повторити.

Працюючи з дуже гарячою водою, будьте особливо обережні, щоб не обпектися.

Як прочистити раковину содою та оцтом

Сода й оцет — один із найвідоміших домашніх способів очищення зливу. Його можна спробувати, якщо попередні методи не дали бажаного результату.

Спочатку влийте у злив гарячу воду. Потім засипте приблизно одну склянку харчової соди та додайте склянку білого оцту. Якщо рідини недостатньо, щоб змити всю соду в трубу, оцет можна трохи розбавити водою.

Закрийте злив пробкою і залиште суміш приблизно на 10–15 хвилин. Реакція соди та оцту спричинить активне шипіння. Після цього промийте злив гарячою водою.

Водночас фахівчиня радить бути обережними з таким методом у будинках із дуже старими трубами.

Як позбутися неприємного запаху з раковини

Неприємний запах зі зливу часто з’являється через органічні залишки, волосся, жир та інший бруд, що накопичився всередині.

Тому маскувати запах ароматизаторами не варто — насамперед потрібно усунути його причину. Очистьте злив від волосся та нальоту, а потім ретельно промийте його.

Якщо неприємний запах з раковини не зникає навіть після очищення або регулярно повертається, проблема може бути пов’язана не лише із забрудненням самого зливу. У такому разі доцільно звернутися до сантехніка.

Як запобігти засміченню раковини

Найпростіший спосіб рідше прочищати раковину — не дозволяти волоссю та великим частинкам потрапляти до труб.

Для цього можна встановити спеціальну сіточку або уловлювач для волосся на зливний отвір. Також не варто розчісуватися безпосередньо над раковиною. Після гоління волоски краще зібрати та викинути, а не змивати їх у каналізацію.

Регулярне профілактичне очищення також допоможе уникнути ситуації, коли вода взагалі перестає стікати.

Коли потрібно викликати сантехніка

Домашні методи допомагають не завжди. Якщо сантехнічний трос, очищення зливу та інші способи не дали результату, засмічення може розташовуватися глибше в трубі.

Особливо насторожити має ситуація, коли вода починає повертатися через інші зливи в будинку або раковина переповнюється. Це може свідчити про серйознішу проблему з каналізацією, яку краще доручити фахівцеві.

FAQ

Що робити, якщо вода не стікає в раковині?

Спочатку спробуйте видалити волосся та інші забруднення зі зливу механічно за допомогою сантехнічного троса або спеціальної пластикової смужки для очищення труб. Якщо вода все одно не стікає, можна скористатися невеликим вантузом або спробувати очистити злив засобом для миття посуду та гарячою водою. Якщо ж вода повертається через інші зливи, краще звернутися до сантехніка.

Як прочистити раковину содою і оцтом?

Засипте у злив приблизно склянку харчової соди, а потім влийте склянку білого оцту. Закрийте отвір пробкою та залиште приблизно на 10–15 хвилин. Після цього промийте злив гарячою водою. Зі старими трубами цей метод варто застосовувати обережно.

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