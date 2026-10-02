Чим вивести будь-яку пляму з килима та м’яких меблів: давно забутий засіб, який дійсно працює

Як вивести плями з килима та м’яких меблів / © www.freepik.com/free-photo

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Застарілі плями на килимі чи дивані не завжди означають, що річ доведеться замінювати. Один із давно відомих засобів, який знову набирає популярності, — звичайний рідкий гліцерин. Його використовують для роботи зі складними плямами на текстилі, як зазначають фахівці Університету Джорджії. А ще гліцерин є у складі багатьох засобів для очищення килимів та м’яких меблів.

Як приготувати засіб із гліцерином

Для невеликої кількості засобу змішайте 1 частину рідкого гліцерину, 1 частину прозорого засобу для миття посуду та 8 частин води. Наприклад, це може бути 1 чайна ложка гліцерину, 1 чайна ложка засобу для посуду та 8 чайних ложок води.

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Гліцерин допомагає послабити забруднення та полегшити його видалення з волокон, а мийний засіб працює із жирними й побутовими забрудненнями. Саме тому така суміш може бути корисною для плям від їжі, напоїв, косметики та інших органічних забруднень.

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Не потрібно рясно заливати пляму. Нанесіть невелику кількість розчину на білу чисту тканину чи безпосередньо на забруднену ділянку, якщо матеріал це дозволяє. Залиште на кілька хвилин, а потім промокніть пляму чистою тканиною, рухаючись від країв до центру. Не тріть щосили — так можна пошкодити волокна або лише сильніше рознести забруднення.

Як очистити диван або килим без розводів

Після оброблення обов’язково приберіть залишки засобу. Для цього змочіть чисту білу тканину прохолодною водою, добре відтисніть і кілька разів промокніть оброблену ділянку. Потім сухим рушником заберіть зайву вологу та залиште поверхню висихати.

Особливо важливо не перезволожувати м’які меблі: надлишок води може проникнути всередину оббивки та залишити помітне коло після висихання. Фахівці з також радять перед використанням будь-якого засобу перевіряти його на непомітній ділянці, щоб переконатися, що тканина не змінить колір.

Для дуже старих або незрозумілих плям може знадобитися повторне оброблення. А от плями від фарби, лаку, деяких чорнил або агресивних хімічних речовин краще не намагатися вивести домашньою сумішшю навмання, для них потрібен окремий спосіб очищення.

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Цікавий факт: гліцерин використовували як засіб для виведення плям ще десятки років тому. Видання Homes & Gardens нещодавно звернуло увагу на цей старий спосіб, назвавши його «хаком» із 60-х років.

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