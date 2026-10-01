Як правильно обрізати малину / © pixabay.com

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Обрізати малину наосліп — це велика помилка. Оптимальний час залежить насамперед від того, якого типу малина росте на вашій ділянці. Літні сорти плодоносять на пагонах другого року, тоді як ремонтантні чи осінні, дають урожай переважно на пагонах поточного сезону. Саме тому одна й та сама обрізка може забезпечити рясний урожай в одному випадку і позбавити його в іншому. Такий поділ підтверджують рекомендації ресурсу University of Minnesota Extension.

Коли обрізати літню малину

Якщо малина плодоносить улітку, старі пагони, які вже дали ягоди, краще видаляти одразу після завершення збору врожаю. Вони більше не потрібні рослині для наступного плодоношення.

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Такі стебла вирізають біля самої землі, не залишаючи довгих пеньків. Одночасно прибирають слабкі, пошкоджені та явно хворі пагони. Молоді зелені стебла поточного року залишають — саме вони дадуть ягоди наступного літа.

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Експерти з садівництва рекомендують залишати приблизно 6-8 найсильніших молодих пагонів на одну рослину, а зайві проріджувати. Це дозволяє уникнути загущення малинника та покращує циркуляцію повітря.

Тому для літньої малини відповідь на запитання «коли обрізати?» — не чекати весни, а проводити основне видалення пагонів після збору ягід.

Коли обрізати ремонтантну малину

З осінньою малиною ситуація простіша. Вона формує основний урожай на пагонах, які виросли в поточному сезоні.

Якщо потрібен великий осінній урожай, після завершення плодоношення всі пагони можна зрізати практично врівень із землею. Однак не обов’язково робити це саме восени. Фахівці зазначають, що ремонтантну малину можна зрізати пізно восени або ранньою весною, поки рослини перебувають у стані спокою.

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Також рекомендовано для осінньої малини проводити таку обрізку наприкінці зими, коли старі пагони вже легко визначити, а нове зростання ще не почалося.

Якщо малинник хворіє, залишати старі заражені пагони до весни небажано. Грибкові збудники можуть зимувати на уражених стеблах, а потім поширюватися на молоді пагони. Саме тому видалення хворих і старих стебел є важливою частиною профілактики хвороб.

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