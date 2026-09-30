9 багаторічників, які потрібно обрізати восени: що не варто залишати до весни

Обрізка багаторічників восени

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Не всі багаторічники варто залишати на клумбі до весни. У частини рослин сухі здорові стебла справді затримують сніг і захищають бруньки, але в інших відмерле листя та пагони стають джерелом грибкових хвороб, укриттям для шкідників або мокрою масою, під якою накопичується волога. Вставленный текст

Головний орієнтир для обрізки — стан рослини. Поки листя зелене, воно продовжує живити корені й кореневища, тому поспішати не варто. Обрізку проводять після завершення цвітіння, пожовтіння або відмирання листя, а для частини культур — після перших заморозків.

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Які багаторічники обрізати восени

Монарда

Монарда часто потерпає від борошнистої роси. Якщо протягом сезону на листі з’являвся білий наліт, уражену надземну частину не варто залишати на зиму.

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Пізньої осені, коли листя віджило, стебла зрізають майже до рівня ґрунту, а хворі рештки виносять із ділянки. Якщо проблема повторюється щороку, варто також прорідити або поділити загущений кущ.

Шток-роза, або мальва

Головна проблема шток-рози — ржавчина. Її легко впізнати за жовтизною листя та рудими плямами на нижньому боці.

Після цвітіння стебла можна вкоротити приблизно до 30–40 см, а все опале й уражене листя зібрати. Такі рештки краще не класти до звичайного компосту, оскільки спори грибка можуть зберегтися.

Аквілегія

Надземна частина аквілегії восени відмирає і лягає біля кореня. Волога маса може сприяти загниванню та створювати укриття для шкідників.

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Обрізати рослину варто, коли листя вже відмерло, температура знизилася приблизно до +5 °C, але ґрунт ще не промерз. Залишають близько 5–7 см стебел. Якщо не потрібен самосів, насіннєві коробочки краще прибрати ще наприкінці літа.

Бузульник

Велике листя бузульника після холодів лягає на вологий ґрунт і починає підгнивати. Під ним часто ховаються слизні.

Якщо цих шкідників на ділянці багато, надземну частину краще зрізати і відразу прибрати. Ґрунт біля основи можна замульчувати. Якщо рослина росте у сухому місці й не потерпає від слизнів, жорстка обрізка не завжди є обов’язковою.

Роджерсія

Після перших заморозків велике листя роджерсії лягає на кореневище, затримує вологу і може створювати сприятливі умови для шкідників.

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Обрізати її краще після того, як листя вже втратило зелений колір. Робити це раніше лише заради охайного вигляду клумби не варто.

Люпин

У люпину восени прибирають відмерле та уражене листя і квітконоси. Особливу увагу потрібно звернути на кореневу шийку, яка з часом може оголюватися.

Після обрізки її варто присипати землею, а зверху додати суху пухку мульчу.

Лілії

Лілії не можна обрізати відразу після цвітіння. Зелені стебла й листя продовжують живити цибулину, від чого залежить зимівля та цвітіння наступного року.

Спочатку видаляють лише насіннєві коробочки, якщо насіння не потрібне. Стебла зрізають після повного відмирання листя, зазвичай після перших заморозків, залишаючи приблизно 5–15 см.

Аконіт

Аконіт, або борець, належить до отруйних декоративних рослин, тому працювати з ним потрібно в рукавичках.

Пізньої осені надземну частину зрізають, а над кореневищем насипають шар сухого торфу приблизно 15–20 см. Зрізані частини безпечніше не використовувати у компості для овочевих грядок.

Дельфініум

Стебла дельфініума порожнисті, тому після обрізки в них може потрапляти вода, яка згодом доходить до основи рослини.

Через це стебла не варто зрізати врівень із землею. У джерелі радять залишати приблизно 20–30 см і закривати зрізи густою глиною або садовим варом. Обрізку краще проводити в суху погоду.

Коли обрізати багаторічники та що робити зі зрізаними рештками

Єдиної дати немає. Орієнтуватися потрібно на погоду та стан рослини, цвітіння завершилося, листя пожовтіло або висохло, а для окремих культур уже пройшли перші заморозки.

Якщо осінь тепла і листя зелене, обрізку відкладають. Якщо холоди прийшли рано, рослини завершать сезон швидше. Вставленный текст

Найчастіші помилки — обрізати зелену надземну частину, залишати хворі рештки на клумбі, класти їх у компост, зрізати порожнисті стебла врівень із землею та працювати без рукавичок із отруйними рослинами.

Здорові стебла й листя можна подрібнити та закласти у компост. Уражені борошнистою росою, ржавчиною, гниллю або плямистостями рештки краще винести з ділянки.

Якщо на клумбі є і здорові, і хворі кущі, спочатку обрізають здорові, потім уражені, а секатор після цього дезінфікують.

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