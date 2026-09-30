Додайте це до пральної машини: постільна білизна знову стане м’якою та свіжою

Що додати до пральної машини, щоб освіжити постільну білизну / © Credits

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Постільна білизна з часом може стати жорсткішою, втратити свіжість і накопичити неприємні запахи. Втім, повернути простирадлам і підковдрам м’якість можна за допомогою звичайного засобу, який є на багатьох кухнях.

Про це повідомило видання Express.

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Експертка з прибирання Шантель Міла поділилася простим способом догляду за постільною білизною. За її словами, під час прання варто скористатися харчовою содою.

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Як пом’якшити постільну білизну

Для цього потрібно додати одну склянку харчової соди безпосередньо до барабана пральної машини, а потім запустити звичайний цикл прання.

Харчова сода допомагає позбутися залишків мийних засобів і кондиціонерів, які можуть накопичуватися у волокнах тканини та робити її жорсткішою. Крім того, вона допомагає нейтралізувати вплив мінералів у жорсткій воді, зокрема кальцію та магнію.

Ще одна властивість соди — здатність нейтралізувати неприємні запахи. Вона може допомогти освіжити тканину, на якій з часом накопичуються піт, шкірний жир та інші забруднення. Використовувати цей засіб можна не лише для постільної білизни, а й під час прання рушників та одягу.

Як освіжити матрац содою

Харчову соду також можна використати для усунення запахів із матраца. Для цього експертка радить рівномірно посипати ним поверхню, залишити засіб на кілька годин, а потім ретельно пропилососити матрац.

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Як позбутися плям

Для боротьби з плямами Шантель Міла пропонує інший спосіб: змішати по пів склянки харчової соди та перекису водню, а також додати чайну ложку засобу для миття посуду.

Отриману суміш потрібно нанести на пляму щіткою та залишити приблизно на годину. Після цього річ можна випрати у пральній машині у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які правила допоможуть довше зберігати чорний одяг насиченим і не допустити передчасного вицвітання.

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