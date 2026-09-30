Спустили повітря, а батарея все одно холодна: перевірте цю маленьку деталь

Батарея залишається холодною: у чому може бути причина / © unsplash.com

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Якщо після спускання повітря батарея все одно залишається холодною, повторювати процедуру одразу не варто. Причина може бути зовсім не в повітряній пробці. Одна з найпоширеніших проблем на початку опалювального сезону — заклинений термостатичний клапан.

Про це повідомило видання Trojmiasto.pl.

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Насамперед варто перевірити термостатичну головку: встановити її на максимальне значення та зачекати кілька хвилин. Якщо радіатор не почав нагріватися, причиною може бути шток клапана, який застряг після тривалої перерви в роботі опалення.

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Щоб його перевірити, потрібно зняти пластикову термостатичну головку. Під нею розташований невеликий металевий штифт. У справному стані він має рухатися вперед і назад та повертатися у вихідне положення. Якщо штифт не рухається, його можна обережно розробити, кілька разів натиснувши на нього. Якщо він застряг, його радять обережно потягнути плоскогубцями на себе та порухати вперед-назад.

Причина холодної батареї може ховатися й у зворотному клапані, який зазвичай розташований у нижній частині радіатора. Якщо він закритий, вода не зможе нормально циркулювати. Водночас без досвіду самостійно розбирати клапани не рекомендують, адже їхнє положення може впливати на роботу всієї системи.

Чому батарея може не нагріватися

Якщо проблема не в термостатичному клапані, варто звернути увагу на інші радіатори. Коли холодною залишається лише одна батарея, несправність, ймовірно, локальна. Якщо ж не гріють одразу кілька радіаторів або на таку саму проблему скаржаться сусіди, причина може бути у стояку, циркуляції води чи системі опалення будинку.

У приватних будинках із власним котлом також потрібно перевірити тиск за манометром. Після спускання повітря він може знизитися, через що система працюватиме неправильно. Доливати воду слід лише тоді, коли тиск нижчий за допустимий, і відповідно до інструкції виробника котла.

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У квартирі з централізованим опаленням самостійно додавати воду до системи не можна. Якщо є підозра на проблему із загальнобудинковим опаленням, потрібно звернутися до керуючої компанії або адміністрації будинку.

Про що говорить температура радіатора

За характером нагрівання батареї можна приблизно визначити джерело проблеми. Холодна верхня частина за теплого низу може свідчити про повітря всередині радіатора. На це також можуть вказувати булькання, звуки води та нерівномірне нагрівання.

Інша ситуація — коли батарея гаряча зверху, але залишається холодною знизу. Причиною можуть бути відкладення, які накопичилися всередині та перешкоджають нормальній циркуляції води. Йдеться, зокрема, про накип, іржавий шлам та інші забруднення. У такому разі радіатор може потребувати промивання.

Якщо ж одна батарея повністю холодна, тоді як решта працюють нормально, варто насамперед перевірити клапани та потік води.

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Як правильно спускати повітря з батареї

Перед процедурою термостатичну головку рекомендують перевести в закрите положення, а радіатору — дати охолонути. У системах із циркуляційним насосом його також слід зупинити, якщо це передбачає конструкція системи.

Для роботи знадобляться ключ для клапана, ємність для води та ганчірка. Клапан потрібно відкривати повільно. Коли замість повітря почне рівномірно витікати вода, його слід закрити.

Після цього термостатичний клапан можна знову відкрити та ввімкнути опалення, давши гарячій воді час на циркуляцію. Якщо батарея так і не нагрівається, знову спускати повітря немає сенсу — спочатку потрібно перевірити клапани, тиск, циркуляцію та можливе забруднення радіатора.

Нагадаємо, перед опалювальним сезоном батареї варто очистити не лише зовні. Розповідаємо, як дістатися до пилу між панелями, під решіткою та за радіатором без зайвих зусиль.

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