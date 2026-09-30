Спустили воздух, а батарея всё равно холодная: проверьте эту маленькую деталь

Батарея остаётся холодной: в чём может быть причина / © unsplash.com

Реклама

Если после спускания воздуха батарея всё равно остаётся холодной, повторять процедуру сразу не стоит. Причина может быть вовсе не в воздушной пробке. Одна из самых распространенных проблем в начале отопительного сезона — заклинивший термостатический клапан.

Об этом сообщило издание Trojmiasto.pl.

Реклама

Прежде всего следует проверить термостатическую головку: установить её на максимальное значение и подождать несколько минут. Если радиатор не начал нагреваться, причиной может быть шток клапана, застрявший после длительного перерыва в работе отопления.

Реклама

Чтобы проверить его, нужно снять пластиковую термостатическую головку. Под ней находится небольшой металлический штифт. В исправном состоянии он должен двигаться вперед и назад и возвращаться в исходное положение. Если штифт не двигается, его можно осторожно разблокировать, несколько раз нажав на него. Если он застрял, рекомендуется осторожно потянуть его плоскогубцами к себе и пошевелить вперед-назад.

Причина того, что батарея холодная, может крыться и в обратном клапане, который обычно расположен в нижней части радиатора. Если он закрыт, вода не сможет нормально циркулировать. В то же время без опыта самостоятельно разбирать клапаны не рекомендуется, ведь их положение может влиять на работу всей системы.

Почему батарея может не нагреваться

Если проблема не в термостатическом клапане, стоит обратить внимание на другие радиаторы. Когда холодной остается только одна батарея, неисправность, вероятно, локальная. Если же не нагреваются сразу несколько радиаторов или на такую же проблему жалуются соседи, причина может быть в стояке, циркуляции воды или системе отопления дома.

В частных домах с собственным котлом также необходимо проверять давление по манометру. После спускания воздуха оно может снизиться, из-за чего система будет работать некорректно. Доливать воду следует только тогда, когда давление ниже допустимого, и в соответствии с инструкцией производителя котла.

Реклама

В квартире с централизованным отоплением нельзя самостоятельно доливать воду в систему. Если есть подозрение на проблему с общедомовым отоплением, необходимо обратиться в управляющую компанию или администрацию дома.

О чём говорит температура радиатора

По характеру нагрева батареи можно примерно определить источник проблемы. Холодная верхняя часть при тёплой нижней может свидетельствовать о наличии воздуха внутри радиатора. На это также могут указывать бульканье, звуки воды и неравномерный нагрев.

Другая ситуация — когда батарея горячая сверху, но остается холодной снизу. Причиной могут быть отложения, накопившиеся внутри и препятствующие нормальной циркуляции воды. Речь идет, в частности, о накипи, ржавом шламе и других загрязнениях. В таком случае радиатор может потребовать промывки.

Если же одна батарея полностью холодная, в то время как остальные работают нормально, следует в первую очередь проверить клапаны и поток воды.

Реклама

Как правильно спускать воздух из батареи

Перед процедурой рекомендуется перевести термостатическую головку в закрытое положение, а радиатору — дать остыть. В системах с циркуляционным насосом его также следует остановить, если это предусмотрено конструкцией системы.

Для работы понадобятся ключ для клапана, ёмкость для воды и тряпка. Клапан нужно открывать медленно. Когда вместо воздуха начнёт равномерно вытекать вода, его следует закрыть.

После этого термостатический клапан можно снова открыть и включить отопление, дав горячей воде время на циркуляцию. Если батарея так и не нагревается, снова спускать воздух бессмысленно — сначала нужно проверить клапаны, давление, циркуляцию и возможное загрязнение радиатора.

Напомним, что перед началом отопительного сезона батареи следует очистить не только снаружи. Расскажем, как без лишних усилий добраться до пыли между панелями, под решеткой и за радиатором.

Новости партнеров

Новости партнеров