Чтобы из окон не дуло: как выбрать, правильно установить и ухаживать за пластиковыми окнами

Чтобы окна держали тепло

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Что на самом деле означает «зимний режим» окон

Мастер по установке окон Евгений Пештерев отмечает, что за распространенным названием «зимний режим» стоит обычная регулировка прижима створки к раме. По его словам — это «бытовое название регулирования степени прижима створки к раме, обросшей множеством мифов».

Потребность в регулировке зависит от состояния окна. Если оно нормально закрывается и сквозняков нет, само приближение холодов не является причиной подкручивания механизмов.

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Как проверить окно с помощью листа бумаги

Для предварительной проверки прижима откройте окно, положите лист между рамой и створкой, а затем закройте ручкой. Попытайтесь осторожно вытащить бумагу. Повторите его в нескольких местах по периметру.

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Если лист легко ускользает или выпадает, прижим в этом месте может быть недостаточным. Ощутимое сопротивление означает, что створка удерживает бумагу.

Однако, этот тест не определяет причину неисправности и не проверяет качество монтажного шва. Его результат — повод повнимательнее осмотреть окно, а не самостоятельно затягивать все регулировочные элементы.

Как ухаживать за уплотнителями и фурнитурой

В таком раизе начать следует с очищения. Резиновые уплотнители по периметру окна загрязняются так же, как рама, но во время мытья о них часто забывают.

Уплотнители нужно промывать теплой водой дважды в год — весной и осенью. После очистки их обрабатывают специальным средством, предназначенным для ухода за подходящим материалом.

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Пластиковую раму можно вымыть мыльным раствором и мягкой губкой. Абразивные материалы и агрессивные средства с хлором использовать не следует: они могут повредить поверхность.

В отдельном уходе требуется фурнитура — механизмы, обеспечивающие открывание и закрывание окна. Специалисты рекомендуют по меньшей мере раз в год смазывать соответствующие подвижные детали специальной смазкой без кислот и смол. Места нанесения следует уточнять в инструкции к конкретной фурнитуре.

Если уплотнитель потрескался или потерял эластичность, одной очистки недостаточно. Однако устанавливать вместо него любую резиновую ленту нельзя, несоответствующий уплотнитель может ухудшить примыкание створки и усложнить поворот ручки.

Почему дует из-под подоконника и что делать

Протяжение под подоконником может возникать из-за щелей, оставшихся при установке окна, или из-за повреждения изоляции между рамой и стеной. В таком случае подкручивание оконных механизмов не поможет, холодный воздух попадает в комнату мимо закрытой створки.

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Чтобы устранить проблему, мастер должен проверить участок под рамой и подоконником, найти место продувания и восстановить изоляцию. В зависимости от расположения повреждения может потребоваться снятие подоконника или части отделки.

Что делать, если окна потеют

Капли на стекле со стороны комнаты не обязательно свидетельствуют о некачественном окне. Конденсат возникает, когда влажный воздух контактирует с холодной поверхностью.

Зимой проблема часто усугубляется из-за жидкого проветривания и накопления влаги. На температуру стекла влияют и плотные шторы, мешающие теплому воздуху поступать в окно.

Для уменьшения запотевания регулярно проветривайте комнату, проверьте работу вентиляции и уменьшите излишнее образование пара. К примеру, во время готовки накрывайте кастрюли крышками, а по возможности не сушите белье в жилых комнатах.

Влага между оконными стеклами — другая ситуация . Если запотевание невозможно вытереть ни из комнаты, ни с улицы, стеклопакет мог утратить герметичность. Тогда необходим обзор специалиста и, при подтверждении проблемы, его замена.

Как выбрать новые окна, чтобы они сохраняли тепло

Выбирая окна, обращайте внимание не только на пластиковую раму, но и стеклопакет — соединенные между собой стекла. Важно также, чтобы створки плотно закрывались, а промежутки между рамой и стеной были правильно утеплены при установке.

Однокамерный стеклопакет состоит из двух оконных стекол, между которыми есть один промежуток, а двухкамерный — из трех оконных стекол и двух промежутков. Именно эти промежутки называются камерами. Не путайте их с камерами профиля — полостями внутри пластиковой рамы. К примеру, окно может иметь пятикамерную раму и двухкамерный стеклопакет.

Чтобы окно лучше удерживало тепло, в стеклопакете используют стекло со специальным энергосберегающим покрытием. Оно помогает снизить потери тепла из комнаты. Промежутки между оконными стеклами могут заполнять аргоном — газом, который также улучшает теплоизоляцию.

Вдоль краев стеклопакета между оконными стеклами расположена дистанционная рамка, которая удерживает их на нужном расстоянии. Часто она алюминиевая. Во время заказа можно выбрать стеклопакет с так называемой теплой рамкой: она пропускает меньше тепла, поэтому края стекла меньше охлаждаются, а вероятность появления конденсата снижается. Уточните у продавца, какая рамка входит в комплектацию.

Перед заказом попросите продавца указать в предложении количество оконных стекол, наличие энергосберегающего покрытия, заполнение аргоном и тип дистанционной рамки. Так будет проще сопоставить комплектации и осознать, за что вы платите.

Если летом комната сильно нагревается от солнца, можно дополнительно рассмотреть солнцезащитное стекло. Его покрытие уменьшает количество попадающего в помещение солнечного тепла.

Какие окна лучше защищают от шума

Для квартиры возле дороги стоит отдельно обсудить звукоизоляцию. Самого обещания установить «широкий стеклопакет» недостаточно.

Для улучшения защиты от шума могут применяться более толстое наружное стекло или триплекс. В то же время, результат зависит и от монтажа, недостаточное уплотнение швов снижает эффективность звукоизоляционного окна. Поэтому предложите продавцу указать заявленный уровень защиты от шума для выбранной конструкции.

Что учесть для безопасности детей

Если дома есть маленькие дети, при заказе или обслуживании окна следует обсудить установку замка или ограничителя открывания. В частности, ручка из замком позволяет заблокировать открывание окна ключом. После замыкания ключ следует хранить в недоступном для ребенка месте.

Отдельно можно выбрать стеклопакет с триплексом — многослойным стеклом, в котором промежуточный слой удерживает обломки при разрушении. Это уменьшает их разлет, но не делает окно неуязвимым к повреждениям.

Можно ли менять окна зимой

Замена окон в холодное время возможна, однако монтажники должны учитывать температуру, осадки и требования к материалам.

Для работ следует выбирать относительно теплый день без сильных осадков и использовать монтажную пену, рассчитанную на соответствующие температуры. На мокрых поверхностях могут возникать проблемы с приклеиванием изоляционных лент. Единой допустимой температуры для любой пены нет — нужно следовать инструкциям конкретного производителя. Если оконные конструкции долго находились на морозе, перед установкой производитель советует выдержать их в теплом помещении.

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