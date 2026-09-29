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Какие грибы лучше заморозить, какие — сушить, а какие — мариновать: как правильно заготовить на зиму
Одни виды грибов после сушки становятся еще более ароматными, другие лучше сохраняют вкус в морозильной камере, а некоторые традиционно готовят в маринаде.
Грибной сезон в разгаре, поэтому самое время подумать не только о том, как и где их собирать, но и правильно сохранить на зиму. Ведь далеко не каждый гриб одинаково хорошо переносит замораживание, сушку или маринование. Одни после морозилки теряют текстуру, другие раскрывают свой аромат именно после высушивания, а некоторые лучше всего в маринаде.
Какие грибы стоит заморозить, какие сушить, а какие лучше сразу замариновать, читайте на ТСН.ua.
Какие грибы лучше всего сушить
Сушка — один из лучших способов сохранить насыщенный грибной аромат. Особенно хорошо для этого подходят грибы с плотной мякотью и ярким запахом.
Для сушки чаще всего выбирают:
белые грибы;
подберезовики;
подосиновики;
польские грибы;
лисички — при условии, что они качественные и не перезревшие.
Лучше всего сушить молодые или среднего возраста грибы без червивых участков. Перед заготовкой очищают их от земли и лесного мусора. Мыть грибы перед сушкой нежелательно — лишняя влага значительно удлиняет процесс.
После сушки грибы должны быть полностью сухими и ломкими. Хранить их следует в сухом месте, в герметичной емкости или тканевом мешочке, защищая от влаги.
Сушеные белые грибы особенно подходят для супов, соусов, подливок и ризотто.
Какие грибы лучше замораживать
Заморозка — удобный вариант, чтобы максимально быстро сделать запасы на зиму. Оно хорошо подходит для многих съедобных лесных грибов, особенно если планируется использовать их для супов, тушения, жарки или соусов.
Замораживать можно:
белые грибы;
подберезовики;
подосиновики;
польские грибы;
лисички;
опята — при правильном предварительном приготовлении.
Перед замораживанием грибы перебирают, очищают и удаляют поврежденные части. Их следует предварительно отварить или обжарить, охладить, хорошо обсушить и только после этого раскладывать порциями в пакеты или контейнеры. Так они занимают меньше места и будут удобнее использовать.
Какие грибы лучше мариновать
Маринование часто выбирают для грибов, которые имеют плотную структуру и хорошо сохраняют форму после термической обработки.
Для маринования подходят:
опята;
лисички;
белые грибы;
польские грибы;
подберезовики;
подосиновики.
Перед маринованием грибы следует тщательно перебрать, очистить и приготовить в соответствии с конкретным видом. Большие грибы лучше разрезать на части, чтобы они равномерно проварились.
Приготовление
Грибы очистите и хорошо промойте. После этого отварите их в подсоленной воде 15–20 мин, снимая пену.
Приготовьте маринад на 1 л воды.
1 ст. л. соли,
2 ст. л. сахара,
3–4 лавровых листа,
несколько горошин перца,
3 ст. л. уксуса (9%).
Грибы переведите в банки и залейте маринадом. Закройте крышками, переверните банки и оберните их.
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