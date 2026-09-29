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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Какие грибы лучше заморозить, какие — сушить, а какие — мариновать: как правильно заготовить на зиму

Одни виды грибов после сушки становятся еще более ароматными, другие лучше сохраняют вкус в морозильной камере, а некоторые традиционно готовят в маринаде.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Грибы

Грибы / © Credits

Грибной сезон в разгаре, поэтому самое время подумать не только о том, как и где их собирать, но и правильно сохранить на зиму. Ведь далеко не каждый гриб одинаково хорошо переносит замораживание, сушку или маринование. Одни после морозилки теряют текстуру, другие раскрывают свой аромат именно после высушивания, а некоторые лучше всего в маринаде.

Какие грибы стоит заморозить, какие сушить, а какие лучше сразу замариновать, читайте на ТСН.ua.

Какие грибы лучше всего сушить

Сушка — один из лучших способов сохранить насыщенный грибной аромат. Особенно хорошо для этого подходят грибы с плотной мякотью и ярким запахом.

Для сушки чаще всего выбирают:

  • белые грибы;

  • подберезовики;

  • подосиновики;

  • польские грибы;

  • лисички — при условии, что они качественные и не перезревшие.

Лучше всего сушить молодые или среднего возраста грибы без червивых участков. Перед заготовкой очищают их от земли и лесного мусора. Мыть грибы перед сушкой нежелательно — лишняя влага значительно удлиняет процесс.

После сушки грибы должны быть полностью сухими и ломкими. Хранить их следует в сухом месте, в герметичной емкости или тканевом мешочке, защищая от влаги.

Сушеные белые грибы особенно подходят для супов, соусов, подливок и ризотто.

Какие грибы лучше замораживать

Заморозка — удобный вариант, чтобы максимально быстро сделать запасы на зиму. Оно хорошо подходит для многих съедобных лесных грибов, особенно если планируется использовать их для супов, тушения, жарки или соусов.

Замораживать можно:

  • белые грибы;

  • подберезовики;

  • подосиновики;

  • польские грибы;

  • лисички;

  • опята — при правильном предварительном приготовлении.

Перед замораживанием грибы перебирают, очищают и удаляют поврежденные части. Их следует предварительно отварить или обжарить, охладить, хорошо обсушить и только после этого раскладывать порциями в пакеты или контейнеры. Так они занимают меньше места и будут удобнее использовать.

Какие грибы лучше мариновать

Маринование часто выбирают для грибов, которые имеют плотную структуру и хорошо сохраняют форму после термической обработки.

Для маринования подходят:

  • опята;

  • лисички;

  • белые грибы;

  • польские грибы;

  • подберезовики;

  • подосиновики.

Перед маринованием грибы следует тщательно перебрать, очистить и приготовить в соответствии с конкретным видом. Большие грибы лучше разрезать на части, чтобы они равномерно проварились.

Приготовление

  1. Грибы очистите и хорошо промойте. После этого отварите их в подсоленной воде 15–20 мин, снимая пену.

  2. Приготовьте маринад на 1 л воды.

    1 ст. л. соли,

    2 ст. л. сахара,

    3–4 лавровых листа,

    несколько горошин перца,

    3 ст. л. уксуса (9%).

  3. Грибы переведите в банки и залейте маринадом. Закройте крышками, переверните банки и оберните их.

Напомним, мы писали о том, что делать с червями — есть или выбрасывать.

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