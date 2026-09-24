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Как приготовить маринад для грибов, чтобы они получились очень вкусными: секрет опытных хозяек
Как приготовить маринад для вкусных грибов на зиму: точные пропорции соли, сахара, уксуса и специй, которые помогут сделать грибы ароматными и упругими.
Маринованные грибы — одна из самых вкусных домашних заготовок. Но результат зависит не только от вида грибов, но и маринада. Если переборщить с уксусом, маринад получится слишком кислым, а большое количество специй может полностью перебить естественный вкус грибов. Главный секрет удачного маринада — не пытаться сделать его слишком насыщенным. Грибы хорошо впитывают вкусы, поэтому правильный баланс соли, сахара и кислоты дает гораздо лучший результат.
Идеальные пропорции маринада
Для килограмма вареных грибов можно приготовить маринад из следующих ингредиентов:
500 мл воды;
1,5 столовой ложки соли;
1 столовая ложка сахара;
80–100 мл 9% уксуса;
3–4 горошины душистого перца;
5–6 горошин черного перца;
2 лавровых листа.
По желанию можно добавить несколько бутонов гвоздики — она сделает аромат более выразительным, но использовать его нужно умеренно.
Воду с солью, сахаром и специями доведите до кипения и проварите несколько минут. Уксус лучше добавлять в конце, когда маринад хорошо прогрелся. Так его аромат не будет слишком резким.
Что сделать, чтобы грибы остались упругими
Перед маринованием грибы нужно хорошо очистить, промыть и отварить. Время варки зависит от вида и размера грибов, потому универсального правила для всех лесных грибов нет.
После отваривания грибы отбрасывают на дуршлаг, а затем перекладывают в горячий маринад. Их нужно проварить в нем еще несколько минут, чтобы они впитали аромат специй.
И вот еще один важный нюанс: не стоит класть в маринад слишком много специй. Именно это часто делает домашнюю заготовку резкой на вкус. Для грибов достаточно перца, лаврового листа и, по желанию, небольшого количества гвоздики.
Готовые горячие грибы вместе с маринадом раскладывают в стерилизованные банки и герметично закрывают в соответствии с выбранным способом консервирования.
Для домашних заготовок важно использовать только точно определенные съедобные грибы. Неизвестные или сомнительные дикорастущие грибы мариновать нельзя.