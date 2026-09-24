Украинцам в Польше могут изменить правила выплат пенсий: что предлагают

Злотые / © Pexels

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В Польше хотят изменить правила выплаты минимальной пенсии для иностранцев, в том числе украинцев. Партия «Конфедерация» подала законопроект, чтобы отменить выплаты тем, кто уплатил только один минимальный страховой взнос.

Об этом сообщает портал inPoland.

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Новое требование для назначения минимальной пенсии

Депутаты предлагают давать минимальную пенсию только тем, кто накопил взносы как минимум на 25 минимальных зарплат. По мнению авторов, это остановит злоупотребление и так называемый пенсионный туризм.

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В сообщении отмечается, что «Конфедерация» направила это требование в первую очередь против граждан Украины, которые имеют право на минимальную пенсию на равных условиях с поляками и могут претендовать на выплаты даже после уплаты единого взноса.

Сообщается, что в партии считают действующие правила несправедливыми для польских налогоплательщиков, потому что минимальные пенсии в Украине и Польше существенно отличаются. Если закон будет принят, получить выплаты только за один уплаченный взнос будет невозможно.

Размер выплат и правила в Польше

По данным Фонда социального страхования Польши (ZUS) после мартовской индексации минимальная пенсия в стране выросла на 5,3% и составляет 1 978,49 злотых брутто (ориентировочно 23 200 грн). Аналогичный размер выплат предусмотрен при потере кормильца или полной нетрудоспособности.

По действующему законодательству украинцы могут претендовать на эти средства при соблюдении следующих условий:

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достижение пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин);

наличие необходимого страхового стажа (от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин);

наличие хотя бы одного месяца официальной работы или предпринимательской деятельности в Польше с уплатой взноса в ZUS.

Сейчас украинский и польский стаж можно прибавлять друг к другу, если периоды работы не совпадают. Именно поэтому правило сейчас можно оформить минимальную польскую пенсию, уплатив в Польше только один взнос.

Украинцы в Польше — последние новости

Напомним, во Вроцлаве депутаты повздорили во время голосования за резолюцию против ксенофобии. Представители PiS потребовали изменить документ и подняли вопрос относительно украинцев призывного возраста.

Ранее в Польше заговорили об ограничениях на покупку жилья для иностранцев: один из лидеров Конфедерации считает, что такие инвестиции делают квартиры менее доступными для поляков.

К слову, украинская студентка Ольга Конопацкая, пожившая в Польше и Австрии, сравнила условия жизни в этих странах. Девушка откровенно рассказала о разнице в ценах, качестве образования, уровне безопасности и сфере услуг.

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