Обломки ракеты упали возле квартиры Натальи Денисенко в Киеве: актриса показала последствия атаки РФ

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о пережитой ночью российской атаке на Киев.

В ночь на 24 сентября Россия массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Киеве в результате обстрела погибли и пострадали, а также повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура. По словам знаменитости, ракета попала неподалеку от ее дома.

Реклама

«Сегодня утром едва встала. Ракета возле нас попала в пешеходную зону между роддомом и церковью», — написала актриса в Instagram.

Реклама

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Cторис Наталки Денисенко после обстрела / © instagram.com/natalka_denisenko

Актриса также опубликовала фотографии с места происшествия. По ее словам, она и его близкие не пострадали. В то же время Денисенко выразила соболезнования семьям погибших и всем, кто испытал горе из-за ночного обстрела. Звезда поделилась, что переживает за трагические новости, но ее спасает семья, спорт и работа.

«Я живу в Украине. На улице полный пиз**ц. Завтра репетиция, сынок в школу, а нужно выжить. Еще и новости об Олешках! Как там эти люди… Как же дети», — написала звезда.

Напомним, по данным городских властей, в Подольском районе обломки ракеты упали на парковку возле медицинского учреждения. Из-за этого загорелись автомобили. А также рядом выбило окна и повредило фасад роддома. Предварительно среди пациентов и работников медучреждения пострадавших не было. К сожалению, на парковке возле медицинского учреждения погиб человек.

Новости партнеров