Путинист Сергей Соседов умер от отека мозга: каковы были его последние слова и реакция матери

Сергей Соседов / © Facebook

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Скандальный российский музыкальный критик Сергей Соседов, который годами поддерживал политику Кремля и оправдывал российскую агрессию против Украины, умер в возрасте 58 лет. Стали известны подробности последних дней и обстоятельств смерти.

Соседов умер во время операции после падения с лестницы в гостинице в Якутии, куда отправился на гастроли. По данным российских СМИ, путинист получил тяжелую травму головы, после чего у него развился отек мозга. Медики пытались спасти его, однако операция завершилась смертью.

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В то же время, окружение Соседова озвучило еще одну, пока не подтвержденную официально версию. По предварительным данным, потерю равновесия могло спровоцировать тромб. Его появление связывают с длительным перелетом в Якутию и проблемами с сердцем. За неделю до трагедии критик якобы жаловался на плохое самочувствие.

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Сергей Соседов / © Facebook

Последние часы жизни Соседова прошли в медучреждении после падения, а накануне он продолжал работать по пропагандистскому телевидению, где сидел в составе жюри одного из проектов. Эти съемки стали последними в его карьере.

При жизни Соседов запомнился украинским зрителям не только участием в Х-Факторе, но и тем, как быстро он изменил свою риторику в отношении Украины. До 2014 года марионетка Путина охотно говорил о любви к Киеву и даже собирался учить украинский язык.

После начала российской агрессии его отношение изменилось. В 2014 Соседов поддержал оккупацию Крыма Россией, а после начала полномасштабного вторжения РФ фактически стал рупором кремлевской пропаганды. Он повторял тезисы об Украине как якобы «плацдарм США и Запада против России», заявлял о «неонацистской пропаганде» и распространял абсурдные утверждения, что Украина якобы готовилась напасть на Россию.

Сергей Соседов / © Facebook

За эти высказывания и оправдания российской агрессии Соседов оказался в базе Миротворца еще в 2017 году. Незадолго до смерти Соседов говорил и о своей матери, с которой жил вместе. Он отмечал, что они были опорой друг для друга.

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«Если бы я ушел, ей стало бы очень тяжело. Мы сейчас как опора друг для друга», — говорил критик в одном из последних интервью.

После смерти сына женщина дала первый комментарий и рассказала, что Соседов умер во время операции, и сейчас она не может прийти в себя: «Я никакая, как я могу чувствовать себя. Он 21-го в ночь полетел туда, в Якутию. А сегодня позвонил по телефону Виктор Николаевич, продюсер какой-то. В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер. Ужас какой-то».

Сергей Соседов с матерью / © Facebook

Она также призналась, что пыталась отказать сына от далекой поездки, но тот не послушал: «Я ему говорила: „Зачем ты едешь так далеко?“ Ну, работа есть работа. Что я буду делать, ой, господи. Ну как так все бывает».

Напомним, Сергей Соседов родился в Москве, но шесть сезонов отсидел в судейском кресле украинского «Х-фактора». Тогда же после начала российской агрессии 2014 года у него возникало много конфликтов с коллегами из-за своей прокремлевской позиции.

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