Зеленский сделал резкое заявление о "генерале Морозе": новые подробности (видео)

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинские силы противовоздушной обороны этой ночью сбили 60 процентов российских баллистических ракет над Украиной. Об этом в Нью-Йорке сообщил президент Владимир Зеленский после очередного разговора с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым.

Покупать противоракетные ракеты Украине пока приходится буквально поштучно — по две-три единицы, ведь соответствующие договоренности достигаются исключительно на самом высоком уровне лидеров стран. В ходе мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН украинской стороне удалось договориться о приобретении ещё одного пакета ракет для систем Patriot. Впрочем, ни конкретную страну, ни количество боеприпасов Зеленский называть не стал.

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Наибольшую помощь в вопросе противовоздушной обороны могут оказать Соединенные Штаты. Именно к проблеме противоракетной обороны Владимир Зеленский неоднократно возвращался в разговоре с Дональдом Трампом во время их личной встречи во вторник.

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Параллельно при посредничестве США обсуждается возможность достижения энергетического перемирия с россиянами. Однако если Россия будет наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины этой зимой, ответ будет жестким и зеркальным. Об этом Зеленский официально заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН: «генерал Мороз» может неожиданно для россиян перейти на сторону тех, кто защищается.

Подробности из Нью-Йорка — собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко.

За кулисами ООН: позиция США, заявление Рубио и выступление Лаврова

В общей сложности 51 страна в Совете Безопасности ООН официально призвала Россию немедленно прекратить эскалацию и согласиться на безусловное прекращение огня. Однако это совместное заявление не поддержали Соединенные Штаты Америки, хотя перемирие (по крайней мере в сфере энергетики) — это именно то, к чему они также призывают обе стороны. Причина заключается в том, что подготовленное заявление четко подчеркивает, что агрессором в этой войне является именно Россия, тогда как в официальной риторике Вашингтона сейчас все звучит не так однозначно.

Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что обе стороны выразили заинтересованность в прекращении обстрелов объектов энергетики и зерновой инфраструктуры. Правда, если Украина заявила об этом публично, то источник уверенности американского дипломата в отношении намерений россиян остается неизвестным. Сам Лавров, выступая на заседании Совбеза, вновь заявил: хотя РФ и готова к переговорам, прекращать боевые действия ради них она не собирается.

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«Украинцы наносят ущерб россиянам, нанося удары по их энергетическому сектору, который является источником их доходов. Российская сторона причиняет боль украинской стороне, атакуя её электросети, особенно в преддверии зимы. Таким образом, проблема заключается в том, что обе стороны определили энергетику как стратегическую цель своих военных действий», — прокомментировал ситуацию государственный секретарь США Марко Рубио.

Удары по «нулевому пациенту» и суровая зима для России

Владимир Зеленский, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, четко подчеркнул: нанося удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, Украина на самом деле наносит удары по «нулевому пациенту» — Владимиру Путину, который и развязал эту кровавую войну. И если много лет россияне свято верили, что «генерал Мороз» на их стороне, этой зимой Украина при необходимости будет наносить мощные ответные удары.

«Ни один российский чиновник даже не предполагал, что „генерал Мороз“, веками сражавшийся на стороне России, однажды перейдет на другую сторону и поддержит тех, кто защищается от неё. Мы сделаем так, чтобы это произошло этой зимой, если Россия будет и дальше атаковать нашу энергосистему и системы отопления. Украинцы понимают, что эта зима может быть для нас очень суровой. Но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать так, чтобы она стала болезненной и для России. Именно поэтому мы подчеркиваем: шаги по деэскалации важны и необходимы еще до наступления зимы», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит «Группы двадцати» в Майами и готовность к переговорам

Соединенные Штаты Америки, которые в декабре примут у себя саммит стран «Большой двадцатки» (G20), официально пригласили туда Владимира Путина. Марко Рубио заявил, что для российского диктатора это станет хорошей возможностью пообщаться не только с президентом США, но и с другими мировыми лидерами.

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Президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Майами (США) пока официально не приглашали. Впрочем, глава нашего государства заявил: он лично готов приехать туда и провести переговоры с Путиным.

Однако шансов на то, что российский диктатор примет это приглашение, не так много. Недружественные страны и лидеры цивилизованного мира — это именно то, чего Путин последовательно и испуганно избегает на протяжении последних лет.

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