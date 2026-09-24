Дрон залетает в окно и ждет людей: Зеленский рассказал о новой технологии РФ

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Китай передает России новые технологии для дронов, которые позволяют наносить очень точные удары по Украине.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

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Новые технологии беспилотников и высокоточные удары

По словам Владимира Зеленского, Китай предоставляет России технологии, существенно изменяющие то, как враг применяет дроны на фронте и против гражданских.

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«Китай передает России новые технологии для дронов. Среди примеров — залетающий в окно беспилотник зависает внутри и атакует, когда в помещение заходят люди», — рассказал Владимир Зеленский.

Отмечается, что помимо разработок для БПЛА Китай приближается к передаче российской стороне собственных спутниковых систем связи, которые являются аналогами сети Starlink. По словам президента, это уже отражается на точности вражеских атак.

«Они уже начали это делать — и действовать очень точно. Наносить очень точные удары по территории Украины», — подчеркнул глава государства.

Война в Украине — последние новости

Напомним, что Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом заявил, что Украина готова зеркально прекратить дальнобойные удары, если Россия перестанет атаковать украинскую инфраструктуру.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала Киев баллистикой именно тогда, когда он обсуждал с конгрессменами США ужесточение санкций и защиту Украины от ракетных ударов.

К слову, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

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