Уход за клубникой осенью

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Осень — один из важнейших периодов в уходе за клубникой. Именно от того, в каком состоянии растения войдут в зиму, будет в значительной степени зависеть их развитие весной и будущая урожайность. И хотя многие в первую очередь оценивают состояние листьев, осенью, по мнению экспертов, особое внимание следует уделить корневой системе.

Почему осенью главное — защитить корни клубники

Листья клубники постоянно обновляются, поэтому часть старой зеленой массы в течение зимы и начале весны естественно отмирает. Гораздо важнее сохранить здоровыми корни и корневую шейку растения, ведь именно от их состояния зависит, насколько быстро куст восстановит рост после зимы.

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Особенно опасными для клубники могут быть малоснежные зимы. Снежный покров выполняет роль природного утеплителя, а при его отсутствии почва промерзает значительно глубже. Сильное охлаждение корневой зоны ослабляет растения, а в особо неблагоприятных условиях может привести к повреждению корней и почек.

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Еще одна проблема связана с многократным замерзанием и оттаиванием влажной почвы. После осенних дождей или влагозарядного полива у земли остается немало воды. Во время морозов оно превращается в лед и увеличивается в объеме.

В результате почва может подниматься и буквально выталкивать растения вверх. Такое явление называют морозным выпиранием. При этом оголяется часть корневой системы, а мелкие корешки могут повреждаться.

Весной таким кустам приходится тратить силы не на активное развитие, а на восстановление. В результате растения стартуют медленнее, ужаснее цветут и могут дать меньший урожай.

Осеннее мульчирование поможет клубнике перезимовать.

Один из простых способов защитить корневую систему — подсыпать под кусты слой органической мульчи. Для этого можно использовать хорошо перепревший перегной или торф.

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Материал создает дополнительный защитный слой над корнями, благодаря чему температура почвы изменяется не столь резко. Это особенно важно в периоды, когда морозы чередуются с оттепелями.

Кроме того, такая мульча имеет еще одно преимущество. Под действием осенних осадков и талого снега часть питательных веществ постепенно переходит в почву. Поэтому весной, когда клубника начинает активно расти, у корней уже есть доступное органическое питание.

Как правильно подсыпать под клубнику перегной или торф

Перегной или торф набирают небольшой лопаткой и аккуратно насыпают прямо вокруг куста. Мульчу следует распределять прежде всего в зоне расположения корневой системы. При этом не нужно полностью засыпать центр куста — точка роста, или «сердце» клубники, должна оставаться открытой. Ее чрезмерное углубление может повлечь за собой выпревание или загнивание растения.

Рассыпать большое количество перегноя по дорожкам между рядами нет смысла. Значительно эффективнее сосредоточить материал непосредственно у растений.

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Нужно ли мульчировать взрослые кусты

Такая защита полезна не только для молодой клубники. Даже кусты, растущие на одном месте третий или четвертый год, могут страдать от обнажения корней и морозного выпирания. Более того, с возрастом корневая шейка клубники нередко постепенно поднимается над уровнем почвы. Поэтому аккуратная осенняя подсыпка перегноем или торфом для взрослых растений может быть особенно полезна.

Молодые кустики с несколькими листьями замульчировать еще проще. Главное — не засыпать точку роста и не создавать слишком толстый слой материала.

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