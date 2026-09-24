Все люди с высокой самооценкой имеют эти три привычки: проверьте себя

Как повысить самооценку: советы психологов / © www.freepik.com/free-photo

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Высокая самооценка — это не убеждение, что вы лучше других. И не постоянная уверенность в себе. Человек со здоровой самооценкой может сомневаться, ошибаться, слышать критику и даже переживать неудачи, но не делает из этого вывод, что с ним что-то не так. Психологи связывают здоровую самооценку, прежде всего, с реалистическим отношением к себе — пониманием собственных сильных и слабых сторон и ощущением собственной ценности.

Они не пытаются всем понравиться

Человек со здоровой самооценкой не строит свою жизнь только вокруг чужого одобрения. Она может учитывать мнение других, но не позволяет ему полностью определять собственные решения.

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Такие люди способны сказать «нет», если просьба противоречит их возможностям, ценностям и желаниям. Они не считают, что отказ автоматически делает их эгоистическими или плохими.

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Они спокойно признают ошибки

Сильная самооценка не нуждается в безошибочности. Напротив, человек может сказать: «Я ошибся», не унижая себя.

Вместо «я ни на что не способен» он спрашивает себя: «Что именно пошло не так и что я могу сделать иначе в следующий раз?» Такой подход помогает отделить свою личность от конкретной ошибки.

Они не позволяют другим определять их ценность

Критика, отказ или неудачный день не должны становиться доказательством своей несостоятельности.

Человек со здоровой самооценкой может услышать неприятное мнение, проанализировать его и решить, есть ли в нем что-нибудь полезное. Но он не дает другому человеку право определять свою ценность.

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Проверьте себя: можете ли вы отказаться от того, что вам не подходит, признать свою ошибку без самоунижения и не разрушать свое мнение о себе из-за чужой критики? Если да, это важные признаки здорового отношения к себе.

Самооценка не формируется одним решением. Она поддерживается ежедневными действиями: умением уважать собственные потребности, отвечать за свои поступки и оставаться на своей стороне, даже если что-то не получается.

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